ua en ru
Ср, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Google провела презентацію, на якій були представлені оновлення для різних програм

Середа 15 травня 2024 07:33
UA EN RU
Google провела презентацію, на якій були представлені оновлення для різних програм Щорічна конференція Google I/O - 2024 присвячена штучному інтелекту (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

14 травня Google провела щорічну конференцію Google I/O 2024, на якій анонсувала низку нових ШІ-функцій у своїх сервісах, а також нові можливості в апаратному та програмному забезпеченні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт Tom's Guide.

Що нового було представлено на презентації

Project Astra

Google представила ШІ-помічника майбутнього з Project Astra, який використовує відео, яке ви знімаєте за допомогою телефону, та розпізнавання голосу, щоб надавати контекстуальні відповіді на ваші запитання.

Під час презентації був показаний фрагмент, як хтось використовує Project Astra, щоб допомогти людині вирішити проблему з кодуванням за допомогою камери, а також відслідковувати, де він залишив свої окуляри.

Google провела презентацію, на якій були представлені оновлення для різних програм

Project Astra (фото: Engadget)

Google Workspace

Gemini впроваджується в ще популярніші сервіси Google, такі як Gmail, які можуть підсумовувати електронні листи, що є частиною довших ланцюжків електронної пошти.

Існує також функція інтелектуальної відповіді, яка дозволить Gemini надавати більш контекстуальні відповіді після аналізу ваших розмов в електронній пошті.

Штучний інтелект в Android

Хоча Google безпосередньо не демонстрував і не згадував про особливості Android 15, компанія розповіла, як в Android з'явиться більше функцій штучного інтелекту. Наприклад, буде ширше поширена функція Circle to Search.

Існує також функція штучного інтелекту під назвою TalkBack для Android, яка є швидше інструментом доступності, що дозволяє озвучити описи фотографій для сліпих або людей з обмеженим зором.

Google провела презентацію, на якій були представлені оновлення для різних програм

Gemini on Android (фото: Engadget)

Пошуковик у Google

Пошук у Google отримує величезний імпульс завдяки новим функціям Gemini, таким як швидші відповіді за допомогою огляду AI, створення маршруту подорожі та можливість використовувати відео для вирішення проблем.

Google Veo

Використовуючи генеративний штучний інтелект, Google Veo може створювати реалістичні, деталізовані відеоролики 1080p на ваш запит. Тим часом Imagen 3 може генерувати зображення на основі текстових підказок.

Google провела презентацію, на якій були представлені оновлення для різних програм

Google Veo (фото: Engadget)

Нагадаємо, що Google позбавить деяких власників Android можливості розплачуватися за допомогою смартфона.

А ще ми писали, що Google оновив один популярний додаток.

Читайте РБК-Україна в Google News
Google Штучний інтелект
NEWS
Окупанти просунулися у чотирьох областях, під Харковом темп наступу уповільнився: карти ISW
Окупанти просунулися у чотирьох областях, під Харковом темп наступу уповільнився: карти ISW