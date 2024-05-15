Google провела презентацию, на которой были представлены обновления для разных программ

14 мая Google провела ежегодную конференцию Google I/O 2024, на которой анонсировала ряд новых ИИ-функций в своих сервисах, а также новые возможности в аппаратном и программном обеспечении.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Tom's Guide .

Что нового было представлено на презентации

Project Astra

Google представила ИИ-помощника будущего с Project Astra, который использует видео, которое вы снимаете с помощью телефона, и распознавание голоса, чтобы предоставлять контекстуальные ответы на ваши вопросы.

Во время презентации был показан фрагмент, как кто-то использует Project Astra, чтобы помочь человеку решить проблему с кодированием с помощью камеры, а также отслеживать, где он ранее оставил свои очки.

Project Astra (фото: Engadget)

Google Workspace

Gemini внедряется в еще более популярные сервисы Google, такие как Gmail, которые могут суммировать электронные письма, являющиеся частью более длинных цепочек электронной почты.

Существует также функция интеллектуального ответа, которая позволит Gemini предоставлять более контекстуальные ответы после анализа ваших разговоров в электронной почте.

Искусственный интеллект в Android

Хотя Google напрямую не демонстрировал и не упоминал особенности Android 15, компания рассказала, как в Android появится больше функций искусственного интеллекта. Например, будет более широко распространена функция Circle to Search.

Существует также функция искусственного интеллекта под названием TalkBack для Android, которая представляет собой скорее инструмент доступности, позволяющий озвучить описания фотографий для слепых или людей с ограниченным зрением.

Gemini on Android (фото: Engadget)

Поисковик в Google

Поиск в Google получает огромный импульс благодаря новым функциям Gemini, таким как более быстрые ответы с помощью обзора AI, создание маршрута путешествия и возможность использовать видео для решения проблем.

Google Veo

Используя генеративный искусственный интеллект, Google Veo может создавать реалистичные, детализированные видеоролики 1080p по вашему запросу. Между тем, Imagen 3 может генерировать изображения на основе текстовых подсказок.

Google Veo (фото: Engadget)