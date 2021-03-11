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В Google предупредили о новом налоге: кому придется платить

Новина українською → Четверг 11 марта 2021 14:02
В Google предупредили о новом налоге: кому придется платить Google вводит новый налог (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Компания Google начнет взимать налоги США с дохода на YouTube с июня 2021 года. Это коснется видео-блогеров со всего мира - они должны будут платить налог на доходы, получаемые от просмотров контента жителями Штатов.

Об этом говорится в заявлении на сайте Google в разделе поддержки пользователей.

"Авторы YouTube, монетизирующие свой контент, обязаны предоставить Google свои налоговые данные. Это требование касается всех партнеров независимо от того, в какой стране они проживают", - отметили в компании.

В Google призвали YouTube-блогеров как можно скорее указать налоговую информацию в AdSense.

"Если вы не предоставите необходимые сведения до 31 мая 2021 года, с вашего дохода, сгенерированного во всех странах, может начать удерживаться налог по ставке 24%", - говорится в сообщении.

Также в компании обратили внимание, что специалисты Google и YouTube не уполномочены давать рекомендации по вопросам налогообложения, и в случае чего порекомендовали обратиться к налоговому консультанту.

С подробной инструкцией, как отправить налоговую информацию, можно ознакомиться по этой ссылке.

В Google напомнили, что блогеры из Америки уже оплачивают этот налог.

Напомним, что Верховная Рада 17 февраля приняла за основу законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google". По задумке, международные компании, предоставляющие электронные услуги в Украине, будут платить НДС наравне с украинскими компаниями.

Также мы писали о том, что украинцам готовят новые налоги, и рассказывали, кого обяжут платить и сколько.

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