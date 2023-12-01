Google представила нові функції для Android, Wear OS та Android TV

Android надає вам можливість налаштувати ваші пристрої, щоб вони стали більш унікальними, функціональними, безпечними та зручними у використанні. Ось 11 нових функцій і оновлень, доступних на ваших телефонах і планшетах Android, розумному годиннику Wear OS і пристроях Google TV, включаючи інноваційні підходи до використання повідомлень Google.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний блог Google Blog .

Android

На платформі Android тепер можлива авторизація з використанням пін-кодів та фізичних USB-ключів безпеки FIDO2, які забезпечують зручний доступ до сайтів без необхідності вводити складні паролі. Навіть при втраті або крадіжці фізичного ключа зловмиснику буде недоступний без відповідного пін-коду.

У програмі "Google Повідомлення" в даний час ведеться тестування функції "Голосовий настрій", яка автоматично адаптує фон та емодзі в аудіоповідомленні до тону голосу, що дозволяє більш точно виражати здивування або захоплення.

Додатковою новинкою у "Повідомленнях" стали "Ефекти реакцій". При використанні цього ефекту при реакції на повідомлення співрозмовник побачить збільшену анімацію на своєму екрані. Ця функція знаходиться на стадії бета-тестування.

"Ефекти реакцій" (фото: Google Blog)

WearOS

Тепер з годинника можна активувати та налаштувати сумісні розумні пристрої в будинку, такі як робот-пилосос або зміна кольору освітлення у вітальні. Введено два нових режими: "Дома" та "Поїхав", які дозволяють керувати всією технікою розумного будинку одним натисканням кнопки, запускаючи попередньо налаштовані сценарії, такі як вимкнення освітлення, активація камер та робота-пилососа.

Режими "Дома" та "Поїхав" (фото: Google Blog)

Незабаром стане доступним голосове управління сценаріями Google Асистента (або Routines) прямо з годинника. Новий віджет Google Асистента відображатиме на циферблаті всю необхідну інформацію для користувача, таку як попередження про погоду, оновлення авіарейсів та нагадування про події з Календаря.

Google TV

Користувачам Google TV у США тепер доступно 115 безкоштовних каналів, включаючи понад 10 нових.

Функції доступності

Впроваджено режим озвучення екрану TalkBack, який дозволяє користувачам, які слабо бачать, отримувати описи зображень, навіть якщо автори не надали таку інформацію: нейромережа аналізує фотографії та створює їх текстові описи.

Наступного тижня буде додано функцію генерації субтитрів для телефонних дзвінків та відео, збережених локально на смартфоні. Пізніше з'явиться можливість введення текстової відповіді прямо під час телефонного дзвінка, який буде озвучено, що дозволить користувачам з порушеннями слуху та мовлення ефективно спілкуватися з мінімальними затримками.