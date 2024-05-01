Google оновив популярний додаток: що змінилося для українців

Деталі оновлення

Технологічний гігант стверджує, що оновлення дасть можливість користувачам у всьому світі використовувати функціонал Gemini на своїх мобільних пристроях для різноманітних цілей.

"Сьогодні ми розширюємо доступність мобільного додатка Gemini на нові мови та країни світу, щоб користувачі могли отримувати допомогу від Gemini навіть у дорозі", - наголошують в блозі.

Тепер з Gemini на телефоні можна використовувати текст, голос або зображення для отримання допомоги: сфотографувати пробите колесо, прохання інструкції з ремонту або отримання допомоги в написанні листа подяки.

Щоб скористатися Gemini на Android, потрібно активувати Google Асистент на своєму телефоні:

натиснути кнопку живлення

провести пальцем по куту на деяких телефонах

сказати "Привіт, Google" тощо

прийняти запрошення спробувати Gemini

Щоб скористатися Gemini, потрібно активувати Google Асистент (gif: Google Blog)

Протягом кількох тижнів Google також обіцяє надати доступ до Gemini прямо із додатку Google для iOS. Для цього користувачеві потрібно буде активувати опцію Gemini та взаємодіяти з нею, щоб отримати допомогу в написанні повідомлень у соціальних мережах або плануванні зустрічей прямо з додатку Google.

Ця функція вже доступна в Україні, якщо в налаштуваннях iOS вибрано англійську мову в розділі "Мова та регіон".

За допомогою функції Extensions Gemini може заощадити ваш час, отримуючи відповідну інформацію з Google (gif: Google Blog)

Що ще зможе Gemini

У Google пояснюють, що якщо користувач збирається в подорож з друзями, то може запросити Gemini вибрати відповідні дати для всіх з електронних листів Gmail, а також знайти інформацію про доступні рейси та готелі на основі цих дат і місць.

Крім того, Gemini може знайти відео на YouTube про те, що потрібно взяти з собою у подорож, та підготувати зведений список необхідних речей - все це в рамках однієї розмови.