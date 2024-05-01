Google обновил популярное приложение: что изменилось для украинцев

Подробности обновления

Технологический гигант утверждает, что обновление позволит пользователям во всем мире использовать функционал Gemini на своих мобильных устройствах для различных целей.

"Сегодня мы расширяем доступность мобильного приложения Gemini на новые языки и страны мира, чтобы пользователи могли получать помощь от Gemini даже в пути", - отмечают в блоге.

Теперь с Gemini на телефоне можно использовать текст, голос или изображение для получения помощи: сфотографировать пробитое колесо, просьбу инструкции по ремонту или получение помощи в написании благодарственного письма.

Чтобы использовать Gemini на Android, нужно активировать Google Ассистент на своем телефоне:

нажать кнопку питания

провести пальцем по углу на некоторых телефонах

сказать "Привет, Google" и т.д.

принять приглашение попробовать Gemini

Чтобы воспользоваться Gemini, нужно активировать Google Ассистент (gif: Google Blog)

В течение нескольких недель Google также обещает предоставить доступ к Gemini прямо из приложения Google для iOS. Для этого пользователю нужно будет активировать опцию Gemini и взаимодействовать с ней, чтобы получить помощь в написании сообщений в социальных сетях или планировании встреч прямо из приложения Google.

Эта функция уже доступна в Украине, если в настройках iOS выбран английский язык в разделе "Язык и регион".

С помощью функции Extensions Gemini может сэкономить ваше время, получая соответствующую информацию из Google (gif: Google Blog)

Что еще сможет Gemini

В Google объясняют, что если пользователь собирается в путешествие с друзьями, то может пригласить Gemini выбрать подходящие даты для всех из электронных писем Gmail, а также найти информацию о доступных рейсах и отелях на основе этих дат и мест.

Кроме того, Gemini может найти видео на YouTube о том, что нужно взять с собой в путешествие, и подготовить сводный список необходимых вещей - все это в рамках одного разговора.