Google назвав найпопулярніші пошукові запити 2024 року. У списку Трамп, Ліам Пейн і шоколадні кекси

Компанія Google оприлюднила список найпопулярніших пошукових запитів у 2024 році серед користувачів з усього світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог Google.
Тренди спорту. Любителі спорту у році, що минає, найчастіше гуглили все, що пов’язано з Кубком Америки по футболу (Копа Америка) та футбольним Чемпіонатом Європи (Євро-2024). Саме ці футбольні дійства очолили топ пошукових запитів у всьому світі.
Цікаво, що деякі спортивні події вплинули на популярність запитів у інших категоріях трендів. Наприклад, співак Ашер став найпопулярнішим музикантом у США після свого шоу у перерві Супербоулу, а "Олімпійські шоколадні кекси" стали найпопулярнішим рецептом їжі та напоїв у всьому світі після того, як норвезький плавець Хенрік Крістіансен продемонстрував свою любов до них і "завірусився" у мережі.
Тренди новин. Цього року світовий інтерес до виборів у різних країнах різко зріс, оскільки майже половина населення планети прийшла на виборчі дільниці.
Однак у лідерах - "Вибори в США". Заме цей запит найбільше гуглили всі, хто цікавиться новинами, а Дональд Трамп і Камала Гарріс увійшли до топ-10 найпопулярніших персон.
Тренди поп-культури. Мультфільм Келсі Манна "Думками навиворіт-2" став найпопулярнішим фільмом року, а трек "Not Like Us" Кендріка Ламара - найпопулярнішою піснею у всьому світі.
Крім того, люди у всьому світі часто цікавилися тим, як виглядають стадіони "Арена ді Верона" в Італії та "Сфера" в Лас-Вегасі.
Повний список популярних пошукових запитів Google у 2024 році
Найпопулярніші запити у світі:
Копа Америка
Чемпіонат Європи УЄФА
ICC Men's T20 World Cup (Кубок світу з крикету T20 серед чоловіків)
Індія проти Англії
Ліам Пейн
Дональд Трамп
Індія проти Бангладеш
iPhone 16
Олімпійські ігри
Кейт Міддлтон
Персони, які померли:
Ліам Пейн
Тобі Кіт
О. Джей Сімпсон
Шеннен Догерті
Акіра Торіяма
Ратан Тата
Ален Делон
Меггі Сміт
Джеймс Ерл Джонс
Сільвіо Сантос
Найпопулярніші персони:
Дональд Трамп
Кейт Міддлтон
Камала Гарріс
Іман Хеліф
Джо Байден
Майк Тайсон
Джей Ді Венс
Ламін Ямал
Сімона Байлз
P Diddy
Найпопулярніші актори та актриси:
Кетт Вільямс
Паван Калян
Адам Броуді
Елла Пернелл
Хіна Хан
Кіран Калкін
Терренс Говард
Німрат Каур
Саттон Фостер
Бриджит Боццо
Найпопулярніші музиканти:
P Diddy
Ашер
Linkin Park
Сабріна Карпентер
Джастін Тімберлейк
Анжела Агілар
Дрейк Белл
Трейсі Чепмен
Дейв Грол
Анджеліна Манго
Найпопулярніші фільми:
"Думками навиворіт-2"
"Дедпул і Росомаха"
"Солтберн"
"Бітлджус Бітлджус"
"Дюна: Частина друга"
"Покинь, якщо кохаєш"
"Оппенгеймер"
"Панда Кунг-Фу-4"
"Чужий: Ромул"
"Терорист-3"
Найпопулярніші пісні:
Kendrick Lamar - "Not Like Us"
ROSÉ & Bruno Mars - "APT."
Creepy Nuts - "Bling‐Bang‐Bang‐Born"
KSI5 - "Thick Of It"
Sabrina Carpenter - "Espresso"
Kocchi no Kento - "Hai Yorokonde"
Ariana Grande - "yes, and?"
Billie Eilish - "WILDFLOWER"
Taylor Swift - "Fortnight"
Sai Abhyankkar - "Katchi Sera"
Найпопулярніші спортсмени:
Іман Хеліф
Майк Тайсон
Ламін Ямал
Сімона Байлз
Джейк Пол
Ніко Вільямс
Хардік Пандя
Скотті Шеффлер
Шашанк Сінгх
Родрі
Найпопулярніші рецепти страв та напоїв
Олімпійські шоколадні кекси
Тангулу
Макарони з сиром від Тіні
Мариноване манго
Дубайський шоколад
Густий квасолевий салат
Вода чіа
"Сонна дівчинка" (Sleepy girl (коктейль)
Лимонний бальзам
Вірусний огірковий салат
Найпопулярніші ігри:
Connections
Palworld
Infinite Craft
Sprunki
Helldivers-2
Wuthering Waves
Black Myth: Wukong
Strands
Brawl Stars
PokéRogue
Нагадаємо, що Google назвав також топ-запити українців у 2024 році.