Google назвав найпопулярніші пошукові запити 2024 року. У списку Трамп, Ліам Пейн і шоколадні кекси

Тренди спорту. Любителі спорту у році, що минає, найчастіше гуглили все, що пов’язано з Кубком Америки по футболу (Копа Америка) та футбольним Чемпіонатом Європи (Євро-2024). Саме ці футбольні дійства очолили топ пошукових запитів у всьому світі.

Цікаво, що деякі спортивні події вплинули на популярність запитів у інших категоріях трендів. Наприклад, співак Ашер став найпопулярнішим музикантом у США після свого шоу у перерві Супербоулу, а "Олімпійські шоколадні кекси" стали найпопулярнішим рецептом їжі та напоїв у всьому світі після того, як норвезький плавець Хенрік Крістіансен продемонстрував свою любов до них і "завірусився" у мережі.

Тренди новин. Цього року світовий інтерес до виборів у різних країнах різко зріс, оскільки майже половина населення планети прийшла на виборчі дільниці.

Однак у лідерах - "Вибори в США". Заме цей запит найбільше гуглили всі, хто цікавиться новинами, а Дональд Трамп і Камала Гарріс увійшли до топ-10 найпопулярніших персон.

Тренди поп-культури. Мультфільм Келсі Манна "Думками навиворіт-2" став найпопулярнішим фільмом року, а трек "Not Like Us" Кендріка Ламара - найпопулярнішою піснею у всьому світі.

Крім того, люди у всьому світі часто цікавилися тим, як виглядають стадіони "Арена ді Верона" в Італії та "Сфера" в Лас-Вегасі.

Повний список популярних пошукових запитів Google у 2024 році