Google назвал самые популярные поисковые запросы 2024 года. В списке Трамп, Лиам Пейн и шоколадные кексы

Тренды спорта. Любители спорта в уходящем году чаще всего гуглили все, что связано с Кубком Америки по футболу (Копа Америка) и футбольным Чемпионатом Европы (Евро-2024). Именно эти футбольные действа возглавили топ поисковых запросов по всему миру.

Интересно, что некоторые спортивные события повлияли на популярность запросов других категорий трендов. Например, певец Ашер стал самым популярным музыкантом в США после своего шоу в перерыве Супербоула, а "Олимпийские шоколадные кексы" стали самым популярным рецептом еды и напитков во всем мире после того, как норвежский пловец Хенрик Кристиансен продемонстрировал свою любовь к ним и "завирусился" в сети.

Тренды новостей. В этом году мировой интерес к выборам в разных странах резко возрос, поскольку почти половина населения планеты пришла на избирательные участки.

Однако в лидерах - "Выборы в США". Вместо этого запрос больше всего гуглили все, кто интересуется новостями, а Дональд Трамп и Камала Гаррис вошли в топ-10 самых популярных персон.

Тренды поп-культуры. Мультфильм Келси Манна "Мыслями наизнанку-2" стал самым популярным фильмом года, а трек "Not Like Us" Кендрика Ламара - самой популярной песней во всем мире.

Кроме того, люди во всем мире часто интересовались тем, как выглядят стадионы "Арена ди Верона" в Италии и "Сфера" в Лас-Вегасе.

