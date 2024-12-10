Google назвал самые популярные поисковые запросы 2024 года. В списке Трамп, Лиам Пейн и шоколадные кексы

Компания Google обнародовала список самых популярных запросов в 2024 году среди пользователей со всего мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог Google.
Тренды спорта. Любители спорта в уходящем году чаще всего гуглили все, что связано с Кубком Америки по футболу (Копа Америка) и футбольным Чемпионатом Европы (Евро-2024). Именно эти футбольные действа возглавили топ поисковых запросов по всему миру.
Интересно, что некоторые спортивные события повлияли на популярность запросов других категорий трендов. Например, певец Ашер стал самым популярным музыкантом в США после своего шоу в перерыве Супербоула, а "Олимпийские шоколадные кексы" стали самым популярным рецептом еды и напитков во всем мире после того, как норвежский пловец Хенрик Кристиансен продемонстрировал свою любовь к ним и "завирусился" в сети.
Тренды новостей. В этом году мировой интерес к выборам в разных странах резко возрос, поскольку почти половина населения планеты пришла на избирательные участки.
Однако в лидерах - "Выборы в США". Вместо этого запрос больше всего гуглили все, кто интересуется новостями, а Дональд Трамп и Камала Гаррис вошли в топ-10 самых популярных персон.
Тренды поп-культуры. Мультфильм Келси Манна "Мыслями наизнанку-2" стал самым популярным фильмом года, а трек "Not Like Us" Кендрика Ламара - самой популярной песней во всем мире.
Кроме того, люди во всем мире часто интересовались тем, как выглядят стадионы "Арена ди Верона" в Италии и "Сфера" в Лас-Вегасе.
Полный список популярных поисковых запросов Google в 2024 году
Самые популярные запросы в мире:
Копа Америка
Чемпионат Европы УЕФА
ICC Men's T20 World Cup (Кубок мира по крикету T20 среди мужчин)
Индия против Англии
Лиам Пейн
Дональд Трамп
Индия против Бангладеш
iPhone 16
Олимпийские игры
Кейт Миддлтон
Умершие персоны:
Лиам Пейн
Тоби Кот
О. Джей Симпсон
Шеннен Догерти
Акира Торияма
Ратан Папа
Ален Делон
Мэгги Смит
Джеймс Эрл Джонс
Сильвио Сантос
Самые популярные персоны:
Дональд Трамп
Кейт Миддлтон
Камала Гаррис
Иман Хелиф
Джо Байден
Майк Тайсон
Джей Ди Вэнс
Ламин Ямал
Симона Байлз
P Diddy
Самые популярные актеры и актрисы:
Кетт Уильямс
Паван Калян
Адам Броуди
Элла Пернелл
Хина Хан
Киран Калкин
Терренс Говард
Нимрат Каур
Саттон Фостер
Бриджит Боццо
Самые популярные музыканты:
P Diddy
Ашер
Linkin Park
Сабрина Карпентер
Джастин Тимберлейк
Анжела Агиллар
Дрейк Белл
Трейси Чэпмен
Дэйв Грол
Анджелина Манго
Самые популярные фильмы:
"Мыслями наизнанку-2"
"Дедпул и Росомаха"
"Солтберн"
"Битлджус Битлджус"
"Дюна: Часть вторая"
"Оставь, если любишь"
"Оппенгеймер"
"Панда Кунг-Фу-4"
"Чужой: Ромул"
"Террорист-3"
Самые популярные песни:
Kendrick Lamar - "Not Like Us"
ROSÉ & Bruno Mars - "APT."
Creepy Nuts - "Bling-Bang-Bang-Born"
KSI5 - "Thick Of It"
Sabrina Carpenter - "Espresso"
Kocchi no Kento - "Hai Yorokonde"
Ariana Grande - "yes, and?"
Billie Eilish - "WILDFLOWER"
Taylor Swift - "Fortnight"
Sai Abhyankkar - "Katchi Sera"
Самые популярные спортсмены:
Иман Хелиф
Майк Тайсон
Ламин Ямал
Симона Байлз
Джейк Пол
Нико Уильямс
Хардик Пандя
Скотти Шеффлер
Шашанк Сингх
Родри
Самые популярные рецепты блюд и напитков
Олимпийские шоколадные кексы
Тангулу
Макароны с сыром от Тини
Маринованное манго
Дубайский шоколад
Густой фасолевый салат
Вода чиа
"Сонная девочка" (Sleepy girl (коктейль))
Лимонный бальзам
Вирусный огуречный салат
Самые популярные игры:
Connections
Palworld
Infinite Craft
Sprunki
Helldivers-2
Wuthering Waves
Black Myth: Wukong
Strands
Brawl Stars
PokéRogue
Напомним, что Google назвал также топ-запросы украинцев в 2024 году.