Google назвала найкращі розширення для Chrome у 2023 році

Google продовжує підбивати підсумки року. Після вибору найкращих програм та ігор в Google Play, а також аналізу популярних пошукових запитів, настала черга розглянути розширення для Chrome.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний блог компанії Google.
Scribe є сервісом, покликаним прискорити створення покрокових інструкцій.
DeepL Translate є популярним перекладачем, який працює як з текстом, який ви читаєте, так і з тим, що ви вводите.
QuillBot служить для перевірки грамотності та покращення текстових повідомлень.
Sider надає бічну панель з доступом до ChatGPT, Gemini та Claude.
Teal є сервісом для пошуку роботи, який забезпечує відстеження компаній та вакансій в одному зручному місці.
Transkriptor автоматично перетворює аудіозаписи на текст 100 мовами.
Bonjourr допомагає налаштувати красиву домашню сторінку без елементів, що відволікають.
Speechify надає натуральне озвучення тексту за допомогою реалістичних голосів.
Equalizer дає можливість ретельного налаштування звуків у вашому веб-браузері.
Boxel 3D є платформер-головоломкою, що вимагає нестандартного мислення.
BTRoblox розширює функціонал сайту гри Roblox, додаючи додаткові можливості.
Coupert - агрегатор купонів та пропозицій з кешбеком.
Раніше ми писали, що Google анонсувала Gemini - найбільший та потужний конкурент ChatGPT.
А ще у нас є матеріал про бота від Google, який зможе переглянути та пересказати відео на YouTube замість вас.