Google назвала лучшие расширения для Chrome в 2023 году

Google продолжает подводить итоги года. После выбора лучших программ и игр в Google Play, а также анализа популярных поисковых запросов, настал черед рассмотреть расширение для Chrome.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный блог компании Google.
Scribe является сервисом, призванным ускорить создание пошаговых инструкций.
DeepL Translate является популярным переводчиком, который работает как с читаемым текстом, так и с тем, что вы вводите.
QuillBot служит для проверки грамотности и улучшения текстовых сообщений.
Sider предоставляет боковую панель с доступом к ChatGPT, Gemini и Claude.
Teal является сервисом поиска работы, который обеспечивает отслеживание компаний и вакансий в одном удобном месте.
Transkriptor автоматически преобразует аудиозаписи в текст на 100 языках.
Bonjour r помогает настроить красивую домашнюю страницу без отвлекающих элементов.
Speechify дает натуральное озвучивание текста с помощью реалистичных голосов.
Equalizer дает возможность тщательной настройки звуков в вашем веб-браузере.
Boxel 3D является платформер-головоломкой, требующей нестандартного мышления.
BTRoblox расширяет функционал сайта игры Roblox, добавляя дополнительные возможности.
Coupert - агрегатор купонов и предложений с кэшбеком.
Ранее мы писали, что Google анонсировала Gemini - самый большой и мощный конкурент ChatGPT.
А еще у нас есть материал о боте от Google, который сможет просмотреть и пересказать видео на YouTube вместо вас.