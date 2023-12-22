Google назвала лучшие расширения для Chrome в 2023 году

Google продолжает подводить итоги года. После выбора лучших программ и игр в Google Play, а также анализа популярных поисковых запросов, настал черед рассмотреть расширение для Chrome.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный блог компании Google .

Для производительности

Scribe является сервисом, призванным ускорить создание пошаговых инструкций.

DeepL Translate является популярным переводчиком, который работает как с читаемым текстом, так и с тем, что вы вводите.

QuillBot служит для проверки грамотности и улучшения текстовых сообщений.

Sider предоставляет боковую панель с доступом к ChatGPT, Gemini и Claude.

Teal является сервисом поиска работы, который обеспечивает отслеживание компаний и вакансий в одном удобном месте.

Для совещаний

Transkriptor автоматически преобразует аудиозаписи в текст на 100 языках.

Для украшения браузера

Bonjour r помогает настроить красивую домашнюю страницу без отвлекающих элементов.

Расширение доступности

Speechify дает натуральное озвучивание текста с помощью реалистичных голосов.

Equalizer дает возможность тщательной настройки звуков в вашем веб-браузере.

Для игр

Boxel 3D является платформер-головоломкой, требующей нестандартного мышления.

BTRoblox расширяет функционал сайта игры Roblox, добавляя дополнительные возможности.

Для поиска лучших цен

Coupert - агрегатор купонов и предложений с кэшбеком.