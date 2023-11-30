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Google назвала найкорисніші додатки та ігри на Android 2023 року

Google обрала найкращі програми та ігри на Android у 2023 році (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Google оголосила лауреатів нагороди Google Play Best of 2023, представивши найвидатніші програми та ігри поточного року у різноманітних категоріях.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Google Blog.

Найкращі додатки

Додаток року - Imprint: Learn Visually

Це набір невеликих візуальних уроків, які допомагають у дослідженні психології, історії, здоров'я, технологій та багато іншого. Все на картинках для тих, кому простіше сприймати візуальну подачу.

Imprint: Learn Visually (фото: Wikimedia)

Найкращий додаток для різних пристроїв - Spotify

Spotify дозволяє віддалено керувати відтворенням на різних гаджетах та завантажувати треки або епізоди подкастів для автономного відтворення.

Найкращий додаток за версією користувачів - ChatGPT

Програма для доступу до чат-боту від OpenAi стала справжнім хітом. Перемога у цій номінації була очікуваною.

ChatGPT (фото: Google Play)

Інші переможці

  • Найкращий додаток для розваг: Bumble For Friends: Meet IRL
  • Найкращий додаток для особистого зростання: Voidpet Garden: Mental Health
  • Найкращий додаток на кожен день: Artifact: Feed Your Curiosity
  • Найкращий додаток зі ШІ: Character AI: AI-Powered Chat
  • Найкращий сімейний додаток: Paw Patrol Academy
  • Найкращий додаток для смарт-годинника: WhatsApp Messenger
  • Найкращий додаток для планшетів: Concepts: Sketch, Note, Draw

Кращі ігри

Гра року - Honkai: Star Rail

Ця науково-фантастична феєрія отримала звання кращої гри завдяки чудовій глибині контенту, приголомшливій графіці та продуманому дизайну.

Honkai: Star Rail (фото: PlayStation.Blog)

Найкраща гра для різних пристроїв - OUTERPLANE - Strategy Anime

Це аніме-стратегія з чарівними персонажами та захоплюючим сюжетом бездоганно працює на різних пристроях, у тому числі складних смартфонах.

Найкраща гра за версією користувачів - MONOPOLY GO!

Справжня Монополія на вашому смартфоні - зі звичними картками, системою нагород, яскравою анімацією та навіть турнірами.

MONOPOLY GO (фото: Escapist Magazine)

Інші переможці

  • Best Multiplayer: Farlight 84
  • Краща інді-гра: Vampire Survivors
  • Кращий сюжет: Honkai: Star Rail
  • Краща онгоинг: Stumble Guys
  • Найкраща гра на благо: Pokémon Sleep
  • Найкраща гра в Play Pass: Magic Rampage
  • Найкраща гра для планшетів: Honkai: Star Rail

Раніше ми писали, що Apple назвала найкорисніші iOS додатки 2023 року.

А ще у нас є матеріал про те, що користувачі iPhone зможуть встановлювати додатки не тільки через App Store.

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