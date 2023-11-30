Google назвала найкорисніші додатки та ігри на Android 2023 року

Google оголосила лауреатів нагороди Google Play Best of 2023, представивши найвидатніші програми та ігри поточного року у різноманітних категоріях.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Google Blog.
Додаток року - Imprint: Learn Visually
Це набір невеликих візуальних уроків, які допомагають у дослідженні психології, історії, здоров'я, технологій та багато іншого. Все на картинках для тих, кому простіше сприймати візуальну подачу.
Найкращий додаток для різних пристроїв - Spotify
Spotify дозволяє віддалено керувати відтворенням на різних гаджетах та завантажувати треки або епізоди подкастів для автономного відтворення.
Найкращий додаток за версією користувачів - ChatGPT
Програма для доступу до чат-боту від OpenAi стала справжнім хітом. Перемога у цій номінації була очікуваною.
Гра року - Honkai: Star Rail
Ця науково-фантастична феєрія отримала звання кращої гри завдяки чудовій глибині контенту, приголомшливій графіці та продуманому дизайну.
Найкраща гра для різних пристроїв - OUTERPLANE - Strategy Anime
Це аніме-стратегія з чарівними персонажами та захоплюючим сюжетом бездоганно працює на різних пристроях, у тому числі складних смартфонах.
Найкраща гра за версією користувачів - MONOPOLY GO!
Справжня Монополія на вашому смартфоні - зі звичними картками, системою нагород, яскравою анімацією та навіть турнірами.
Раніше ми писали, що Apple назвала найкорисніші iOS додатки 2023 року.
А ще у нас є матеріал про те, що користувачі iPhone зможуть встановлювати додатки не тільки через App Store.