Google назвала самые полезные приложения и игры на Android в 2023 году

Лучшие приложения

Приложение года - Imprint: Learn Visually

Это набор небольших визуальных уроков, помогающих в исследовании психологии, истории, здоровья, технологий и многое другое. Все на картинках для тех, кому проще воспринимать визуальную подачу.

Imprint: Learn Visually (фото: Wikimedia)

Лучшее приложение для различных устройств - Spotify

Spotify позволяет удаленно управлять воспроизведением на разных гаджетах и загружать треки или эпизоды подкастов для автономного воспроизведения.

Лучшее приложение по версии пользователей - ChatGPT

Программа для доступа в чат-бот от OpenAi стала настоящим хитом. Победа по этой номинации была ожидаемой.

ChatGPT (фото: Google Play)

Другие победители

Лучшее приложение для развлечений: Bumble For Friends: Meet IRL

Лучшее приложение для личного роста: Voidpet Garden: Mental Health

Лучшее приложение на каждый день: Artifact: Feed Your Curiosity

Лучшее приложение из ИИ: Character AI: AI-Powered Chat

Лучшее семейное приложение: Paw Patrol Academy

Лучшее приложение для смарт-часов: WhatsApp Messenger

Лучшее приложение для планшетов: Concepts: Sketch, Note, Draw

Лучшие игры

Игра года - Honkai: Star Rail

Эта научно-фантастическая феерия получила звание лучшей игры благодаря потрясающей глубине контента, прекрасной графике и продуманному дизайну.

Honkai: Star Rail (фото: PlayStation.Blog)

Лучшая игра для разных устройств - OUTERPLANE - Strategy Anime

Это аниме-стратегия с волшебными персонажами и увлекательным сюжетом безупречно работает на разных устройствах, включая сложные смартфоны.

Лучшая игра по версии пользователей - MONOPOLY GO!

Настоящая Монополия на вашем смартфоне - с привычными карточками, системой наград, яркой анимацией и даже турнирами.

MONOPOLY GO (фото: Escapist Magazine)

Другие победители