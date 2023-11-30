Google назвала самые полезные приложения и игры на Android в 2023 году

Google объявила лауреатов награды Google Play Best of 2023, представив выдающиеся программы и игры текущего года в различных категориях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Google Blog.
Приложение года - Imprint: Learn Visually
Это набор небольших визуальных уроков, помогающих в исследовании психологии, истории, здоровья, технологий и многое другое. Все на картинках для тех, кому проще воспринимать визуальную подачу.
Лучшее приложение для различных устройств - Spotify
Spotify позволяет удаленно управлять воспроизведением на разных гаджетах и загружать треки или эпизоды подкастов для автономного воспроизведения.
Лучшее приложение по версии пользователей - ChatGPT
Программа для доступа в чат-бот от OpenAi стала настоящим хитом. Победа по этой номинации была ожидаемой.
Игра года - Honkai: Star Rail
Эта научно-фантастическая феерия получила звание лучшей игры благодаря потрясающей глубине контента, прекрасной графике и продуманному дизайну.
Лучшая игра для разных устройств - OUTERPLANE - Strategy Anime
Это аниме-стратегия с волшебными персонажами и увлекательным сюжетом безупречно работает на разных устройствах, включая сложные смартфоны.
Лучшая игра по версии пользователей - MONOPOLY GO!
Настоящая Монополия на вашем смартфоне - с привычными карточками, системой наград, яркой анимацией и даже турнирами.
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