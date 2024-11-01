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Google Maps запускає нові можливості для користувачів: деталі

Google Maps отримав корисні нововведення (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

На цьому тижні Google Maps представляє кілька нових функцій для користувачів iOS та Android, приділяючи особливу увагу покращеним інструментам навігації та планування подорожей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Які нові функції з'явилися

Нова помітна кнопка "Додати зупинки" додається поруч із кнопкою "Старт" з метою спрощення планування маршруту: вона відображає ресторани, заправні станції та цікаві місця на шляху.

Оновлення цього тижня також надає звіти про погодні зміни, що дозволяє водіям відзначати та обходити небезпеки, такі як нерозчищені дороги, повені або погана видимість.

Нові функції Google Maps (фото: Google)

Крім того, покращується допомога у прибутті. Google Maps тепер виділятиме прилеглі паркування та пропонуватиме користувачам зберегти своє місце паркування. Потім додаток може надати пішохідні маршрути до кінцевого пункту призначення за допомогою навігації AR Live View.

Більш суттєве оновлення навігації заплановано на наступний місяць. Це поліпшення забезпечить більш чітку візуалізацію смуг, пішохідних переходів та дорожніх знаків із синьою лінією, що вказує правильне положення смуги під час поворотів та злиття.

Також з'явилися звіти про погодні зміни і не лише (фото: Google)

У США функції запрацюють до 3 листопада 2024 року - на iOS та Android. Даних про інші країни немає.

Нагадаємо, що Google Maps запроваджує нові правила боротьби з фейковими відгуками.

А ще у нас є матеріал про 2 простих способи, які допоможуть додати зупинку на маршруті Google Maps.

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