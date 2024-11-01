Google Maps запускает новые возможности для пользователей: детали

На этой неделе Google Maps представляет несколько новых функций для пользователей iOS и Android, уделяя особое внимание улучшенным инструментам навигации и планирования путешествий.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.
Новая заметная кнопка "Добавить остановки" прибавляется рядом с кнопкой "Старт" с целью упрощения планирования маршрута: она отображает рестораны, заправочные станции и интересные места по пути.
Обновление этой недели также представляет отчеты о погодных изменениях, что позволяет водителям отмечать и обходить опасности, такие как нерасчищенные дороги, наводнения или плохая видимость.
Новые функции Google Maps (фото: Google)
Кроме того, улучшается помощь в прибытии. Google Maps теперь будет выделять близлежащие парковки и предлагать пользователям сохранить свое место парковки. Затем приложение может предоставить пешеходные маршруты до конечного пункта назначения с помощью навигации AR Live View.
Более существенное обновление навигации запланировано на следующий месяц. Это улучшение обеспечит более четкую визуализацию полос, пешеходных переходов и дорожных знаков, с синей линией, указывающей правильное положение полосы во время поворотов и слияний.
Также появились отчеты о погодных изменениях и не только (фото: Google)
В США функции заработают до 3 ноября 2024 года - на iOS и Android. Данных про другие страны нет.
Напомним, что Google Maps вводит новые правила борьбы с фейковыми отзывами.
А еще у нас есть материал про 2 простых способа, которые помогут добавить остановку на маршруте в Google Maps.