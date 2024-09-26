Google Maps запроваджує нові правила боротьби з фейковими відгуками: подробиці

Google починає серйозно ставитись до фальшивих відгуків, які отримали деякі компанії. Нова функція відображатиме попередження в Google Maps, коли з списку підприємства нещодавно видалено фальшиві відгуки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт останніх новин про Google та Android 9to5Google .

Деталі нововведення

Google Maps став одним із найпростіших способів швидко дізнатися про бізнес, і відгуки відіграють у цьому величезну роль. Користувачі та підприємства, як відомо, користуються цією перевагою, або створюючи фальшиві відгуки для покращення іміджу бізнесу, або намагаючись очорнити компанію за допомогою хибних негативних відгуків.

Google починає розглядати це як проблему, хоч це відбувається вже деякий час. Система звітності була впроваджена деякий час тому, хоча важко сказати, чи вона впливає на бізнес або користувача, що стоїть за шкідливим відгуком.

За даними Search Engine Roundtable, Google почав впроваджувати попереджувальну картку Google Maps. Попередження повідомлятиме глядача про те, що один або кілька фальшивих відгуків були видалені зі списку. Ця функція була вперше помічена у Великій Британії.

Попередження має деякі обмеження самого профілю бізнесу. Це включає блокування профілю бізнесу від отримання будь-яких нових відгуків протягом певного часу.

Google також зазначає, що існуючі відгуки та рейтинги можуть бути опубліковані, можливо, до завершення розслідування. Ці обмеження існували деякий час у політиці профілю бізнесу Google.

Однак найновішим доповненням до політики є примітка про те, що торкнуті підприємства відображатимуть попередження, щоб інформувати споживачів про те, що фальшиві відгуки були видалені - попередження, видиме в Google Maps.

Це попереджувальне повідомлення з'являтиметься на бізнес-сторінках, де були виявлені підроблені відгуки (фото: The Verge)