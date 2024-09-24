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Google Maps приготував сюрприз для любителів супутникових знімків

Вівторок 24 вересня 2024 14:00
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Google Maps приготував сюрприз для любителів супутникових знімків Google Maps розкриває нові можливості у вигляді покращених супутникових зображень (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Google Maps отримує більш чіткі супутникові знімки та більше контенту Street View, а Google Earth незабаром надасть користувачам доступ до більшої кількості історичних зображень.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт останніх новин про Google та Android 9to5Google.

Деталі оновлення

Починаючи з цього тижня, Google представляє більш чіткі супутникові знімки на Maps та Earth, використовуючи свою модель ШІ Cloud Score+, яка може розпізнавати та видаляти хмари, тіні від хмар, серпанок та туман. Це робиться без видалення льоду, снігу, тіней від гір та інших реальних погодних умов.

Це призведе до "яскравішого, більш живого глобуса" для "точнішого, більш точного погляду на Землю".

Google також запускає "одне з найбільших оновлень Street View" із новими зображеннями майже у 80 країнах.

Street View запускається в Боснії та Герцеговині, Намібії, Ліхтенштейні та Парагваї вперше. Також буде розширено покриття зображень у таких країнах, як Австралія, Аргентина, Бразилія, Коста-Ріка, Данія, Франція, Ісландія, Японія, Мексика, Нова Зеландія, Філіппіни, Руанда, Сербія, Іспанія, Південна Африка, Швейцарія та Уругвай.

Google Maps приготував сюрприз для любителів супутникових знімківGoogle Maps приготував сюрприз для любителів супутникових знімківGoogle Maps приготував сюрприз для любителів супутникових знімків

Оновлення Street View (фото: 9to5Google)

Нарешті, Google Earth отримує нові історичні (супутникові та аерофото) зображення, що охоплюють до 80 років, на веб-сайтах та мобільних пристроях.

Нижче можна побачити чорно-білу фотографію Сан-Франциско у 1938 році, зроблену пілотами аеропорту Окленда. У цей період порти використовувалися в основному для судноплавства та промисловості - порівняно із зображенням 2022 року, де ви бачите пірси, усіяні ресторанами та круїзними лайнерами, пришвартованими у гавані.

Google Maps приготував сюрприз для любителів супутникових знімківGoogle Maps приготував сюрприз для любителів супутникових знімків

Порівняння Сан-Франциско у 1938 році і сьогодні (фото: 9to5Google)

Нагадаємо, що Google Maps додав важливу функцію водіям.

А ще ми писали про 2 простих способи, які допоможуть вам додати зупинку на маршруті Google Maps.

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