Спокій за кермом. Google Maps додав важливу функцію для водіїв

Google полегшує дотримання правил дорожнього руху. Нові функції відстеження трафіку з'являться у Maps та Waze, включаючи можливість повідомляти про присутність поліції у Maps.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Деталі нової функції

Запозичуючи функцію Waze, версії додатків Google Maps для iOS, Android та автомобілів тепер дозволяють користувачам повідомляти про розташування поліції, доповнюючи існуючу функцію відстеження аварій і радарів.

Як і у випадку з цими функціями, користувачі можуть повідомити додаток про поміченого поліцейського, і водії, які проїжджають через той же район, повинні підтвердити це. Поки люди продовжують підтверджувати присутність поліції, інші отримуватимуть попередження про це.

Звичайно, це означає багато зайвих дій на сенсорному екрані під час керування, тому Google також збільшує розмір кнопок створення звітів

Навіть усередині додатка Maps оповіщення можуть надходити як від користувачів Maps, так і від користувачів Waze, щоб надати максимально широкий набір даних. Waze також отримує деякі ексклюзивні нові функції, такі як можливість повідомляти про світлофори, які також відстежують вашу швидкість.

На додаток до звітів користувача Waze також буде використовувати "загальнодоступні дані" для маркування своїх карт. Waze також отримає можливість бачити покрокові інструкції та інші навігаційні вказівки на екрані блокування, які з'являться на Android цього місяця та на iOS восени.

Функція "дорожньо-транспортні пригоди" вже розгортається у Waze, яка збирає пов'язані з подією закриття доріг та об'їзди на одній сторінці.

Пасажири, які регулярно їздять через такі райони, автоматично отримають попередження від додатка після початку події, якою вони згодом зможуть поділитися з іншими.

Повертаючись до Google Maps: опинившись у пункті призначення, ви зможете легше потрапити до будівлі. У найближчі тижні Google Maps ввімкне функцію "Навігація до місця призначення", яка виділятиме конкретну будівлю призначення червоним кольором і показуватиме входи в будівлю зеленим.

Додаток також підсвічуватиме прилеглі паркування. Функція "Навігація до місця призначення" буде працювати на всіх версіях додатка Google Maps.