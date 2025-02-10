Google Maps працює над оновленням, яке зробить використання карт комфортнішим

Деталі нововведення

Наразі значки - зірки, прапорці, сердечка та інші - в Google Maps зберігають свій розмір і форму незалежно від рівня масштабування. При сильному зменшенні масштабу значки накладаються один на одного, і в кінцевому підсумку залишається тільки один.

Тепер Google Maps тестує зменшення значків до маленьких точок без іконок при віддаленні. Їхня відмінність визначатиметься тільки кольором (з білою окантовкою), а при помірному наближенні значки залишаються у звичному вигляді.

Раніше Google вже тестувала цю зміну у 2023 році, але потім скасувала її.

Нововведення полягає в тому, що тепер деякі значки зберігають свою первісну форму, тоді як інші перетворюються на маленькі точки. Це робить їх менш помітними і погіршує видимість, але робить карту чистішою і менш захаращеною текстом та іншими мітками.

Наразі нова система відображення точок помічена в бета-версії Google Maps (версія 25.06.x) на Android.

Google Maps може перетворити збережені місця в точки при зменшенні масштабу (фото: 9to5Google)