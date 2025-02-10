Google Maps работает над обновлением, которое сделает использование карт более комфортным

Google Maps позволяет сохранять места в список, что может быть очень удобно при посещении города или определенного места. Со временем карта может выглядеть перегруженной из-за множества значков. Теперь приложение тестирует использование небольших точек для решения этой проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о Google и Android - 9to5Google.
В данный момент значки - звезды, флажки, сердечки и другие - в Google Maps сохраняют свой размер и форму независимо от уровня масштабирования. При сильном уменьшении масштаба значки накладываются друг на друга, и в конечном итоге остается только один.
Теперь Google Maps тестирует уменьшение значков до маленьких точек без иконок при отдалении. Их различие будет определяется только цветом (с белой окантовкой), а при умеренном приближении значки остаются в привычном виде.
Ранее Google уже тестировала это изменение в 2023 году, но затем отменила его.
Новшество заключается в том, что теперь некоторые значки сохраняют свою первоначальную форму, тогда как другие превращаются в маленькие точки. Это делает их менее заметными и ухудшает видимость, но делает карту чище и менее загроможденной текстом и другими метками.
На данный момент новая система отображения точек замечена в бета-версии Google Maps (версия 25.06.x) на Android.
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