Google Maps анонсує оновлення для більш зручних і швидких подорожей

Зараз, коли ви вводите пункт призначення на будь-якому Android-пристрої, Google Maps відображає відстань і передбачуваний час у дорозі залежно від поточних умов на дорогах - це все, що ви бачите в невеликому вікні огляду.

Щоб отримати додаткові дані, як-от наявність парковки поруч із вашим пунктом призначення або платні дороги, вам потрібно або розгорнути вікно огляду, або зайти в меню з трьома точками. Але тепер цього робити не потрібно.

Щоб отримати додаткову інформацію, потрібно зайти в меню з трьома точками (фото: Android Police)

Журналіст Android Police помітив, що тепер Google Maps відображає більше ключових деталей прямо у вікні огляду. Як показано на скриншоті нижче, тепер ви можете швидко перевірити складність паркування, розрахунок економії палива за маршрутом і навіть передбачуваний час прибуття.

Щоб підвищити свої шанси побачити оновлення раніше за інших, переконайтеся, що ваш додаток Maps оновлено.

Google Maps відображає більше ключових деталей прямо у вікні огляду (фото: Android Police)

Вас може зацікавити: