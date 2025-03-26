Google Maps анонсирует обновление для более удобных и быстрых путешествий

Сейчас, когда вы вводите пункт назначения на любом Android-устройстве, Google Maps отображает расстояние и предполагаемое время в пути в зависимости от текущих условий на дорогах - это все, что вы видите в небольшом окне обзора.

Чтобы получить дополнительные данные, такие как наличие парковки рядом с вашим пунктом назначения или платные дороги, вам нужно либо развернуть окно обзора, либо зайти в меню с тремя точками. Но теперь этого делать не нужно.

Чтобы получить дополнительную информацию, нужно зайти в меню с тремя точками (фото: Android Police)

Журналист Android Police заметил, что теперь Google Maps отображает больше ключевых деталей прямо в окне обзора. Как показано на скриншоте ниже, теперь вы можете быстро проверить сложность парковки, расчет экономии топлива по маршруту и даже предполагаемое время прибытия.

Чтобы повысить свои шансы увидеть обновления раньше других, убедитесь, что ваше приложение Maps обновлено.

Google Maps отображает больше ключевых деталей прямо в окне обзора (фото: Android Police)

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