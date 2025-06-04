Google готує оновлення Android 17: що вже відомо про нові функції та зміни

Назва ОС

Хоча Google давно відмовився від використання десертних назв в офіційних релізах (після Android 10), внутрішня традиція залишається. Наприклад, Android 15 носив кодове ім'я Vanilla Ice Cream, а Android 16 - Baklava.

Яке ім'я отримає Android 17, поки що невідомо, але за алфавітним порядком воно, ймовірно, почнеться з літери C. Можливо, це буде Cake, Creme Brulee або щось іще.

Коли вийде Android 17

Google дедалі активніше відходить від прив'язки нових версій Android до запуску смартфонів Pixel. Android 15 вийшов незалежно від лінійки Pixel 9, а Android 16 отримав оновлений графік з випуском основного SDK у другому кварталі і додаткового - у четвертому.

Передбачається, що Android 17 піде тим самим шляхом. Якщо терміни збережуться, основний випуск SDK відбудеться у другому кварталі 2026 року, а додатковий - у четвертому.

Але протестувати Android 17 можна буде раніше. Android 16 отримав першу збірку для розробників у листопаді, і якщо Google збереже цей темп, Developer Preview Android 17 вийде вже в листопаді 2025 року.

Підтверджені функції Android 17

Деякі функції, заявлені для Android 16, найімовірніше, з'являться тільки в Android 17 або в проміжних оновленнях (QPR).

Intrusion Logging (Журнал вторгнень)

Одна з найцікавіших функцій - Intrusion Logging. Вона дасть змогу користувачеві бачити, чи не піддавався пристрій несанкціонованому доступу. Система вестиме журнал активності, включно з подіями під'єднання USB, історією під'єднання до Wi-Fi, встановленням застосунків, подіями блокування екрана і навіть історією браузера.

Ці дані шифруватимуться за допомогою пароля від Google-акаунта і блокування пристрою, а зберігатимуться - у приватній і зашифрованій хмарі Google Drive. API цієї функції вже впроваджено в Android 16, але повноцінний запуск, очевидно, відбудеться пізніше - або в Android 16 QPR, або вже в Android 17.

Покращений захист від скидання до заводських налаштувань

На презентації The Android Show: I/O Edition Google анонсувала серйозні поліпшення механізму Factory Reset Protection (FRP).

У новій версії системи будь-які спроби обійти екран налаштувань після скидання будуть припинятися. Пристрій може автоматично повторно скидатися доти, доки користувач не підтвердить свою особистість. Це має значно ускладнити несанкціоноване використання вкрадених або знайдених пристроїв.

Як і у випадку з журналом вторгнень, ця функція з'явиться не в першому стабільному релізі Android 16, а пізніше - спочатку в Android 16 QPR1 для Pixel, а потім і в Android 17.

Поліпшення захисту від скидання до заводських налаштувань (фото: Google)

Material 3 Expressive (нова візуальна філософія від Google)

Компанія Google офіційно представила Material 3 Expressive - наступне покоління візуальної мови Material Design. Це масштабне оновлення користувацького інтерфейсу стане частиною Android 16, однак з'явиться не одразу, а лише з релізом Android 16 QPR1 - спочатку на смартфонах Pixel. Для більшості інших пристроїв зміни стануть доступні вже в Android 17. Окремі додатки можуть отримати редизайн і раніше.

"Оновлення Material Expressive з'являться на пристроях Pixel пізніше цього року, але вони не увійдуть до публічного релізу Android 16 у червні", - підтвердив директор з управління продуктами Google Аллен Хуанг.

Ключові особливості Material 3 Expressive

Material 3 Expressive - це крок до більш емоційної та живої взаємодії з Android-пристроями. Оновлення охоплює як Android, так і Wear OS і робить інтерфейс більш динамічним і сучасним. Серед ключових змін:

Більш пружна і природна анімація, яка покращує тактильну взаємодію

Нові форми іконок і перероблена типографіка

Ефекти розмиття фону для фокусування уваги

Оновлені колірні схеми та теми

Покращення домашнього екрана та панелі швидких налаштувань

Візуальний редизайн багатьох фірмових додатків Google.

Material 3 Expressive (фото: Google)

Які функції Android 17 уже "просочилися"

Хоча Google офіційно ще не презентувала Android 17, завдяки проміжним оновленням (QPR) вже можна скласти уявлення про низку майбутніх змін.

Що таке QPR і чому це важливо

QPR - це Quarterly Platform Release, тобто щоквартальні оновлення Android, які Google випускає ексклюзивно для пристроїв Pixel. Як правило, щороку виходить стабільна версія Android, за нею йдуть три QPR-оновлення, а потім - нова основна версія платформи.

Функції, що з'явилися в QPR-оновленнях, доступні лише власникам Pixel, поки не потраплять у наступний великий реліз Android - наприклад, Android 17. Оскільки Google також веде бета-програму QPR, багато з нововведень Android 17 можна випробувати ще до офіційного релізу Android 16.

Що вже відомо про нововведення в Android 17

Локальний мережевий захист (новий ступінь приватності)

З виходом Android 16 Beta 3 Google анонсувала функцію Local Network Protection, яка має з'явитися в одній із майбутніх версій Android - найімовірніше, в Android 17.

Наразі будь-який додаток з дозволом "INTERNET" може обмінюватися даними як з інтернетом, так і з пристроями в локальній мережі користувача. Із введенням Local Network Protection додаткам доведеться запитувати окремий дозвіл для доступу до локальної мережі.

Велика зміна користувацького інтерфейсу Android

В Android 16 QPR1 Google активувала довгоочікуваний редизайн інтерфейсу, який стане частиною Android 17. Зміни торкнуться не тільки зовнішнього вигляду, а й анімації. Серед головних оновлень:

Нові іконки та шрифти

Покращені переходи та анімації

Поділ панелі повідомлень і швидких налаштувань

Спрощений екран блокування зі "згорнутими" повідомленнями

Розширені візуальні можливості для Always On Display.

Зміна користувацького інтерфейсу (фото: Android Authority)

Always On Display отримає ефект розмитого фону

Google знову працює над підтримкою шпалер для Always On Display. В Android 9 така функція вже існувала на Pixel 3, але була видалена. Зараз ведеться тестування нової версії - Ambient AOD, де шпалери відображатимуться в приглушеному вигляді на заблокованому екрані.

Очікується, що функція підтримуватиметься не на всіх пристроях, а тільки на моделях з певними дисплеями, можливо, починаючи з Pixel 10.

Розмиті шпалери на екрані блокування (фото: Android Authority)

Повідомлення стануть розумнішими

Google також тестує низку функцій, пов'язаних з управлінням повідомленнями:

Короткий виклад повідомлення

В Android 16 Beta 3 виявлено функцію, що дає змогу системі автоматично підсумовувати сповіщення від месенджерів - свого роду короткі підсумки чатів. Налаштування з'явиться в розділі "Налаштування", "Сповіщення", між історією сповіщень і майбутніми параметрами пакета сповіщень. Можливість виключати певні додатки передбачена.

Поділ панелі сповіщень і швидких налаштувань

Хоча функція не була показана публічно, в Android 16 QPR1 Google продовжує розробку роздільної панелі сповіщень і налаштувань, яка вже є у низки виробників. Це покращує навігацію і позбавляє від зайвої прокрутки.

Поділ панелі повідомлень і швидких налаштувань (фото: Android Authority)

Magic Actions

З 2018 року Android підтримує Smart Reply - швидкі відповіді в повідомленнях. Пізніше з'явилися Smart Actions - дії на основі контексту (наприклад, "Відкрити в Google Maps"). В Android 16 Google працює над новим рівнем розумних функцій - Magic Actions, можливо, на базі ШІ-моделі Gemini.

Коли функція активована, Smart Actions ховаються, а з'являється нова кнопка Magic Action з "особливим візуальним оформленням". Це може означати анімації та персоналізовані дії, що генеруються в реальному часі.

Оновлений екран "Нещодавні додатки"

В Android 16 QPR1 Beta 1 Google переробила зовнішній вигляд екрана "Недавні". Тепер поверх кожного значка додатка відображаються не тільки іконка, а й назва додатка, а також стрілка вниз у мініатюрній кнопці округлої форми.

Це покращує навігацію і розуміння користувачами, який додаток вони переглядають. Стрілка вниз інтуїтивно вказує на наявність додаткового меню, що підвищує доступність додаткових дій прямо з екрана "Недавні".

Крім того, кнопки "Скриншот" і "Виділити" тепер також оформлені у вигляді овальних капсул, а фон екрану став розмитим, відображаючи шпалери або контент, який знаходиться позаду - це частина нової візуальної філософії Material 3 Expressive.

Екран "Недавні додатки" (фото: Android Authority)

Режим Hub (аналог функції Standby від iOS)

Цей режим буде схожий на Standby Mode в iOS: смартфон перетворюється на міні-смарт-дисплей при підключенні до зарядки, показуючи годинник, віджети, слайди з галереї та інше.

Коли режим з'явиться в Android, користувачі зможуть перемикатися між заставками і віджетами прямо на екрані блокування. Першими підтримку отримають смартфони Pixel, а пізніше й інші Android-пристрої.

Режим робочого столу

З виходом Android 16 Beta 4 вдалося активувати режим робочого столу, який Google, найімовірніше, представить офіційно в Android 17. На відміну від наявного режиму підключення до монітора, новий інтерфейс пропонує:

Панель завдань із доступом до закріплених додатків

Рядок стану і повноцінний список останніх додатків

Можливість відкривати кілька додатків у плаваючих вікнах

Підтримку вільного переміщення, масштабування і прив'язки вікон до сторін екрана.

Користувачі зможуть, наприклад, перетягувати файли між вікнами, як на звичайному ПК - якщо самі додатки підтримують drag-and-drop. Це наблизить Android до повноцінного робочого середовища для зовнішніх моніторів і ноутбуків.

На Google I/O 2025 компанія підтвердила, що функції управління вікнами робочого столу вийдуть у статусі попередньої версії для розробників у найближчих збірках Android 16 QPR1 для смартфонів, підключених до зовнішніх дисплеїв.

Режим робочого столу Android (фото: Android Authority)