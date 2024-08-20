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Google Диск отримав нову можливість зберігати відскановані документи

Розширено формати збереження сканів у Google Drive (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Google Диск отримав невелике, але важливе оновлення, яке додає нову опцію для користувачів, які сканують документи. До цього моменту користувачі Google Диска могли сканувати документи та зберігати їх у форматі PDF для подальшого завантаження у хмарне сховище.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт PhoneArena, який спеціалізується на новинах, оглядах та аналітиці в галузі мобільних технологій.

Деталі нововведення

У вихідні дні Google оголосив про додавання другої опції для користувачів Диска, які сканують документи через додаток: JPEG. Останнє оновлення дозволяє користувачам вибирати, чи зберігати скановані файли у форматі PDF або JPEG.

Звичайно, ця функція доступна лише на Android-смартфонах з використанням додатка Google Диск. Хороша новина полягає в тому, що Google оголосив про поступове впровадження оновлень для всіх користувачів, і цей процес займе не більше 15 робочих днів.

Як використовувати Google Drive для сканування документів:

  • Відкрийте додаток Google Диск
  • У нижньому правому куті натисніть на значок камери
  • Наведіть камеру пристрою на документ (синя лінія окреслює документ, вказуючи область майбутнього обрізання зображення)
  • Зробіть фотографію потрібного документа
  • Відкоригуйте відсканований документ
  • Натисніть "Готово"
  • Створіть власне ім'я або виберіть запропоновану назву
  • Щоб зберегти відсканований документ у певному форматі, виберіть PDF або JPG
  • Щоб зберегти готовий документ, натисніть "Зберегти"

Зверніть увагу, що нова опція збереження сканованих файлів у форматі JPEG доступна всім клієнтам Google Workspace, індивідуальним підписникам Workspace та користувачам з особистими акаунтами Google. Таким чином, ця функція доступна практично всім, хто використовує додаток Диск на своїх Android-смартфонах.



Збережіть скановані документи у форматі JPEG (фото: PhoneArena)

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