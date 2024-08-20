Google Диск отримав нову можливість зберігати відскановані документи

Google Диск отримав невелике, але важливе оновлення, яке додає нову опцію для користувачів, які сканують документи. До цього моменту користувачі Google Диска могли сканувати документи та зберігати їх у форматі PDF для подальшого завантаження у хмарне сховище.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт PhoneArena, який спеціалізується на новинах, оглядах та аналітиці в галузі мобільних технологій.
У вихідні дні Google оголосив про додавання другої опції для користувачів Диска, які сканують документи через додаток: JPEG. Останнє оновлення дозволяє користувачам вибирати, чи зберігати скановані файли у форматі PDF або JPEG.
Звичайно, ця функція доступна лише на Android-смартфонах з використанням додатка Google Диск. Хороша новина полягає в тому, що Google оголосив про поступове впровадження оновлень для всіх користувачів, і цей процес займе не більше 15 робочих днів.
Як використовувати Google Drive для сканування документів:
Зверніть увагу, що нова опція збереження сканованих файлів у форматі JPEG доступна всім клієнтам Google Workspace, індивідуальним підписникам Workspace та користувачам з особистими акаунтами Google. Таким чином, ця функція доступна практично всім, хто використовує додаток Диск на своїх Android-смартфонах.
Збережіть скановані документи у форматі JPEG (фото: PhoneArena)
Читайте також, як звільнити місце на диску та в iСloud на комп'ютерах від Apple.
А ще у нас є матеріал про 5 найкращих додатків для зберігання вашої інформації в хмарному сховищі.