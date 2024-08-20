Google Диск получил новую возможность сохранять отсканированные документы

Детали нововведения

В выходные дни Google объявил о добавлении второй опции для пользователей Диска, сканирующих документы через приложение: JPEG. Последнее обновление позволяет пользователям выбирать, сохранять ли сканированные файлы в формате PDF или JPEG.

Конечно, эта функция доступна только на Android-смартфонах с использованием приложения Google Диск. Хорошая новость заключается в том, что Google объявил о постепенном внедрении обновления для всех пользователей, и этот процесс займет не более 15 рабочих дней.

Как использовать Google Drive для сканирования документов:

Откройте приложение Google Диск

В правом нижнем углу нажмите на значок камеры

Наведите камеру устройства на документ (синяя линия очерчивает документ, указывая область будущей обрезки изображения)

Сделайте фотографию нужного документа

Откорректируйте отсканированный документ

Нажмите "Готово"

Создайте собственное имя файла или выберите предложенное название

Чтобы сохранить отсканированный документ в определенном формате, выберите PDF или JPG

Чтобы сохранить готовый документ, нажмите "Сохранить"

Обратите внимание, что новая опция сохранения сканированных файлов в формате JPEG доступна всем клиентам Google Workspace, индивидуальным подписчикам Workspace и пользователям с личными аккаунтами Google. Таким образом, эта функция доступна практически всем, кто использует приложение Диск на своих Android-смартфонах.





Сохраните отсканированные документы в формате JPEG (фото: PhoneArena)