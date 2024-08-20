Google Диск получил новую возможность сохранять отсканированные документы

Google Диск получил небольшое, но важное обновление, которое добавляет новую опцию для пользователей, сканирующих документы. До этого момента пользователи Google Диска могли сканировать документы и сохранять их в формате PDF для последующей загрузки в облачное хранилище.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт PhoneArena, который специализируется на новостях, обзорах и аналитике в области мобильных технологий.
В выходные дни Google объявил о добавлении второй опции для пользователей Диска, сканирующих документы через приложение: JPEG. Последнее обновление позволяет пользователям выбирать, сохранять ли сканированные файлы в формате PDF или JPEG.
Конечно, эта функция доступна только на Android-смартфонах с использованием приложения Google Диск. Хорошая новость заключается в том, что Google объявил о постепенном внедрении обновления для всех пользователей, и этот процесс займет не более 15 рабочих дней.
Как использовать Google Drive для сканирования документов:
Обратите внимание, что новая опция сохранения сканированных файлов в формате JPEG доступна всем клиентам Google Workspace, индивидуальным подписчикам Workspace и пользователям с личными аккаунтами Google. Таким образом, эта функция доступна практически всем, кто использует приложение Диск на своих Android-смартфонах.
Сохраните отсканированные документы в формате JPEG (фото: PhoneArena)
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