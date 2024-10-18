Як обійти обмеження Google та продовжити використовувати блокування реклами

Google активно посилює заходи щодо обмеження використання блокувальників реклами, що викликає незручності у користувачів, які звикли до чистого інтернет-простору. Однак, незважаючи на ці обмеження, існують способи продовжити використовувати блокування реклами на своїх пристроях.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Чому Chrome вимикає блокувальники реклами?

Google вперше ясно окреслив свої наміри щодо блокувальників реклами ще в 2019 році, коли обговорювалося, як на розширення вплине оновлення Chrome до платформи розширень Manifest V3, яке має набути повної чинності наступного року.

Тут багато технічних подробиць, але досить сказати, що розробники блокувальників реклами були незадоволені. Google заявляє, що Manifest V3 має зробити розширення Chrome безпечнішими, і що він "не перешкоджає розробці блокувальників реклами та не заважає користувачам її блокувати".

Однак оновлення закриває доступ до API веб-запитів, на який покладаються багато блокувальників реклами, а не тільки uBlock Origin, для повного блокування трафіку на шкідливі сторінки та з них.

Генеральний директор компанії Ghostery, що займається блокуванням реклами, Жан-Поль Шмець пояснив проблему з цією структурою дозволів для кожного сайту: "Мета полягала в тому, щоб покращити конфіденційність, але насправді цього так і не відбулося. Оскільки ефективні розширення, які відповідають Manifest V3, повинні будуть вимагати доступ до кожного окремого веб-сайту, користувачі можуть бути несерйозними щодо цих запитів і стати більш вразливими для шахрайських дій".

Директор з інжинірингу та продуктів Ghostery Кшиштоф Модраф погодився, заявивши, що "розширення втратять важливі інструменти та дозволи, які раніше дозволяли їм швидко реагувати на нові загрози безпосередньо з користувальницького пристрою".

Таким чином, блокувальники реклами, які не використовують Manifest V2, можуть стати ще гіршими, а шкідливі розширення можуть скористатися перевантаженням спливаючими вікнами, щоб змусити користувачів погодитися з уразливістю безпеки.

Незважаючи на це, Google продовжує вносити зміни і почав процес поступового видалення розширень, які використовують файли Manifest V2 із Chrome Web Store - uBlock Origin не буде єдиним.

Незабаром розробникам, включаючи тих, хто стоїть за альтернативами на зразок Adblock Plus або AdGuard, доведеться використовувати Manifest V3 або взагалі не публікувати в Chrome.

Як продовжити блокувати рекламу під час заборон Google

Нові правила Google, швидше за все, торкнуться всіх браузеров Chromium, включаючи Chrome і Microsoft Edge (сторінка підтримки Microsoft показує, що Edge втрачає доступ до API Web Request). Хоча це звучить похмуро, у вас все ще є кілька варіантів продовжувати блокувати рекламу, як ви це робили завжди.

Увімкніть блокувальник реклами знову

На даний момент є просте, але тимчасове рішення, яке дозволяє знову запустити uBlock Origin або інші блокувальники реклами Manifest V2: просто увімкніть їх знову.

Згідно з блогом Google Chromium, поки компанія в даний час знаходиться в процесі автоматичного відключення всіх розширень Manifest V2, які, ймовірно, і є вашими блокувальниками реклами, вона тимчасово дозволить користувачам вручну включити їх назад "на короткий час".

Якщо Chrome повідомляє, що блокувальник реклами вимкнено, виконайте наступні дії, щоб знову увімкнути його:

Відкрийте вікно Chrome

Натисніть на меню з трьома вертикальними точками у верхньому правому кутку поруч із фотографією вашого профілю

У розкривному меню наведіть курсор на пункт "Розширення" та натисніть "Керування розширеннями"

Знайдіть картку вашого блокувальника реклами та увімкніть його знову

На жаль, Google поки не уточнив, коли ця опція зникне, але на даний момент вона дозволить вам продовжувати користуватися веб-сайтами без реклами, як завжди.

Використовуйте оновлену версію вашого улюбленого блокувальника реклами

У компанії Google заявляють, що "більше 93 відсотка розширень, що активно підтримуються, в Chrome Web Store працюють на Manifest V3, а всі найпопулярніші розширення для фільтрації контенту мають доступні версії Manifest V3 - з опціями для користувачів AdBlock, Adblock Plus, uBlock Origin і AdGuard" .

Це правда, хоча через різницю між Manifest V3 і V2 версії V3 для цих блокувальників реклами можуть не стати для вас відповідною заміною. Це справді індивідуальний випадок.

Редакція XDA протестувала uBlock Origin та його версію Manifest V3, uBlock Origin Lite. Вони заявили, що "загалом не помітили жодних реальних відмінностей". У той же час розробник uBlock Origin Lite не так впевнений.

"Цілком можливо, що відвідувані вами сайти не вимагають жодних можливостей фільтрації, характерних для uBO, у такому разі ви не побачите різниці", - написав розробник Реймонд Хілл. Однак він також додав, що загалом uBOL буде менш ефективним при роботі з веб-сайтами, які використовують антиконтент-блокувальники.

Це багато в чому залежить від ваших звичок, але якщо ви відвідуєте лише кілька однакових сайтів, можливо вам підійде просте використання версії вашого улюбленого блокувальника реклами, сумісної з Manifest V3.

Якщо Google вимкнув ваш поточний блокувальник реклами, спробуйте завантажити оновлену версію та переглянути, чи відповідає вона вашим потребам.

Версії Manifest V3 кількох популярних блокувальників реклами:

uBlock Origin Lite

Adblock

Adblock Plus

Adguard

Ghostery

Скриншот

Використовуйте альтернативний браузер

Безперечно, найкращий спосіб обійти правила Google - не використовувати його продукти. Існують і інші браузери, крім Chrome, і вони не переслідують блокувальників реклами так само активно.

Найголовніше, на що слід звернути увагу, те, що не всі браузери, крім Chrome, вільні від втручання Google. Це тому, що багато альтернатив Chrome, такі як Edge від Microsoft, працюють на тій же базовій технології, яка називається Chromium.

Для того, щоб ваші блокувальники реклами продовжували працювати як завжди, найкращим варіантом, ймовірно, буде Firefox від Mozilla. Firefox працює не на Chromium, а на своєму двіжку під назвою Gecko. І хоча Firefox також підтримує версію Manifest V3, програма вносить одну ключову зміну: вона дозволяє розробникам продовжувати використовувати API Web Request.

Це означає, що блокувальники реклами можуть продовжувати працювати як завжди, без компромісів або завантаження нової версії.

За словами розробника uBlock Origin, розширення працювало краще в Firefox ще до переходу Chrome на Manifest V3 через те, як браузер обробляв його під час запуску, і тепер він ще більше наполягає на цій позиції після того, як помітив, що Chrome почав відключати не Lite-версію його розширення для деяких користувачів.

Є багато інших вагомих причин перейти з Chrome на Firefox, включаючи вбудований захист від даних трекерів, навіть без використання розширень. Він також включає зручний інструмент імпорту, який спрощує перемикання, тому варто спробувати, якщо ви втомилися від контролю Google над ринком браузерів.

Firefox (фото: Mozila Support)

Інші браузери, не засновані на Chromium, включають Safari та різні альтернативи Firefox на основі Gecko. На жаль, оскільки Safari не підтримує API веб-запитів, в даному випадку це не найкраща альтернатива Chrome, оскільки його блокувальники реклами страждають від тих самих проблем, що і Chrome (uBlock Origin навіть недоступний для Safari).

Однак альтернативи Firefox, такі як LibreWolf , є сильними ставками, оскільки вони базуються на тій самій базовій технології. Вони також зазвичай зосереджені на більш надійному захисті конфіденційності, ніж Firefox, а LibreWolf навіть поставляється з uBlock Origin.

Скриншот

Якщо ви не бажаєте використовувати браузер на основі Gecko, є також DuckDuckGo. Він не підтримує розширення і використовує Blink, який пов'язаний з Chromium, на Windows, але намагається використовувати технологію з відкритим вихідним кодом, щоб включати блокувальники для відстеження даних у браузері, наскільки це можливо.

Хоча це не усуває автоматично всю рекламу, воно природним чином відфільтровує багато шкідливих.

DuckDuckGo