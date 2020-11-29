Гонщик "Формулы-1" попал в страшную аварию: болид разорвало на части

Авария на "Формуле-1" (скриншот с видео)

Французский гонщик "Формулы-1" в страшной аварии разбил свой болид

Пятнадцатый этап обновленного календаря чемпионата мира "Формулы-1" в воскресенье, 29 ноября, начался с ужасной аварии. Французский гонщик Ромен Грожан команды "Хаас" разбил свой болид, который разорвало на две части.

Уже на первом круге 34-летний Грожан попытался обойти Alfa Tauri россиянина Даниила Квята. В результате столкновения болид француза вылетел в стену и сразу же вспыхнул. Об этом сообщает ESPN.

Грожан застрял в огне почти на 10 секунд. Медицинская машина FIA, которая следовала за гонщиками на первом круге, быстро прибыла на место происшествия.

FLASH - Vidéo du crash très impressionnant de Romain #Grosjean lors du #BahrainGP. Sa voiture s'est transformée en une énorme boule de feu. Le pilote est vivant et a été pris en charge par les secours. (course) #BahreinGP #F1 pic.twitter.com/IfRkQq3yLI — Mediavenir (@Mediavenir) November 29, 2020

Французский гонщик, который, похоже, собирается покинуть "Формулы-1" в конце года, был немедленно доставлен в окружной медицинский центр.

В команде "Хаас" говорят, что у гонщика есть по крайней мере одно подозрение на сломанное ребро.

Авария на "Формуле-1" (скриншот с видео)

"У Ромена все в порядке, я не хочу давать медицинские комментарии, но у него были легкие ожоги рук и лодыжек. Очевидно, что он потрясен... Я хочу поблагодарить спасательные команды, которые работают очень быстро", - сказал руководитель команды "Хаас" Гюнтер Штайнер.

Авария на "Формуле-1" (коллаж:.facebook.com/espnf1)

Пилот машины безопасности Эндрю ван дер Мерве, который помогал вытаскивать Грожана, заявил, что за 12 лет он никогда не видел такого мощного удара и пожара.

Авария на "Формуле-1" (коллаж:.facebook.com/espnf1)

Отметим, что 15-й этап чемпионата мира "Формулы-1" проходит 27-29 ноября на Международном автодроме Бахрейна в пустыне Сахир.

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