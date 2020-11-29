Гонщик "Формули-1" потрапив в страшну аварію: болід розірвало на частини

Аварія на "Формулі-1" (скріншот з відео)

Французький гонщик "Формули-1" у страшній аварії розбив свій болід

П'ятнадцятий етап оновленого календаря чемпіонату світу "Формули-1" в неділю, 29 листопада, розпочався з жахливої аварії. Французький гонщик Ромен Грожан команди "Хаас" розбив свій болід, який розірвало на дві частини.

Вже на першому колі 34-річний Грожан спробував обійти Alfa Tauri росіянина Данила Квята. В результаті зіткнення болід француза вилетів у стіну і відразу ж спалахнув. Про це повідомляє ESPN.

Грожан застряг у вогні майже на 10 секунд. Медична машина FIA, яка слідувала за гонщиками на першому колі, швидко прибула на місце події.

FLASH - Vidéo du crash très impressionnant de Romain #Grosjean lors du #BahrainGP. Sa voiture s'est transformée en une énorme boule de feu. Le pilote est vivant et a été pris en charge par les secours. (course) #BahreinGP #F1 pic.twitter.com/IfRkQq3yLI — Mediavenir (@Mediavenir) November 29, 2020

Французький гонщик, який, схоже, збирається покинути "Формули-1" в кінці року, був негайно доставлений в окружний медичний центр.

В команді "Хаас" кажуть, що у гонщика є принаймні одна підозра на зламане ребро.

Аварія на "Формулі-1" (скріншот з відео)

"У Ромена все в порядку, я не хочу давати медичні коментарі, але у нього були легкі опіки рук і щиколоток. Очевидно, що він вражений... Я хочу подякувати рятувальним командам, які працюють дуже швидко", - сказав керівник команди "Хаас" Гюнтер Штайнер.

Аварія на "Формулі-1" (колаж:.facebook.com/espnf1)

Пілот машини безпеки Ендрю ван дер Мерві, який допомагав витягати Грожана, заявив, що за 12 років він ніколи не бачив такого потужного удару і пожежі.

Аварія на "Формулі-1" (коллаж:.facebook.com/espnf1)

Зазначимо, що 15-й етап чемпіонату світу "Формули-1" проходить 27-29 листопада на Міжнародному автодромі Бахрейну в пустелі Сахір.

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