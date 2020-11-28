В Киеве таксист уснул за рулем и погубил пассажирку

ДТП в Киеве (фото: РБК-Украина)

Авария произошла недалеко от станции метро "Кловская"

В Киеве произошло смертельное ДТП по вине таксиста, который вез пассажирку и заснул за рулем, врезавшись на большой скорости в припаркованный автомобиль. В результате аварии женщина погибла от полученных травм.

Трагедия произошла 28 ноября на Кловском спуске. Об этом передает "Киев Оперативный" в своем Facebook.

Сообщается, что пассажирка не была пристегнута ремнем безопасности.

О состоянии водителя легковушки Skoda, который задремал во время езды, ничего не говорится.

Отметим, что авария произошла недалеко от станции метро. Таким образом заснувший таксист мог влететь и в пешеходов, которых традиционно немало около подземок, и жертв ДТП могло стать больше.

В сети показали фото с места происшествия.

В Киеве таксист устроил смертельное ДТП (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети живо обсуждают произошедшее, и дискуссия главным образом развернулась вокруг ремней безопасности - эта тема совершенно вытеснила вопрос о поведении таксиста, заснувшего за рулем.

Как-то садился в машину к знакомому на задний ряд. Начинаю пристегиваться. Водитель говорит мне, что могу не переживать, аккуратно ездит. Ответил, что он то может и аккуратно, но вот не факт что и другие водители тоже будут аккуратно ехать.

Вот те на... на пустом месте буквально

Жесть

Я видел своими глазами такую же аварию на скорости 80км/ч... там зад стоячей машины (ауди а6) смяло аж в салон, а Ланос ударивший восстановлению не подлежал... А тут повреждения, будь то на парковке встретились 2 блондинки. Можно не пристегиваться пассажиру, а тем более если водитель не пристегнут, то ты этим жестом (пристегиванием) только обижаешь водителя, и показываешь ему, что ты не доверяешь его способностям и не уважаешь его...

Один вопрос, вот что мешало пристегнуться?

Напомним, что 25 ноября в Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения, которые касаются не только водителей, но и пассажиров.

Ранее мы писали о том, что появилось видео момента ДТП в Киеве на Окружной, когда таксист влетел в остановку с людьми.