Гонорары в сотни миллионов. Названы самые богатые звезды Великобритании до 30 лет
Британские журналисты опубликовали список самых богатых звезд Великобритании в категории до 30 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail.
Гарри Стайлс второй год подряд возглавляет рейтинг
На верхушке списка, как и в 2022 году, находится Гарри Стайлс , чья карьера сейчас стремительно развивается.
Гарри Стайлс (фото: instagram.com/harrystyles)
Не последнюю роль в этом сыграл тур "Love on Tour", благодаря которому за два года удалось собрать 508 млн фунтов стерлингов.
Кроме того, Гарри заключил контракты с Marvel и Gucci.
Гарри Стайлс (фото: instagram.com/harrystyles)
Второе место в рейтинге заняла Дуа Липа, чье состояние оценивается в впечатляющие 82,5 миллиона фунтов стерлингов.
И да, успех не ограничивается только музыкой. У нее есть собственный бренд с онлайн-книжным клубом, подкастом и разнообразными предложениями от известных модных домов.
Дуа Липа (фото: Getty Images)
Кроме того, в этом году Дуа Липа представила свою линейку для Versace. И не стоит забывать ее маленькую, но значительную роль в фильме "Барби".
Третье место занимает солист из One Direction, Найл Хоран, чей доход составляет значительные 60,4 миллиона фунтов стерлингов.
Найл Хоран (фото: instagram.com/niallhoran)
Полный список самых богатых звезд Великобритании до 30 лет
- Гарри Стайлс, 29 лет (175 млн. фунтов стерлингов).
- Дуа Липа, 28 лет (82,5 млн. фунтов стерлингов).
- Найл Хоран, 30 лет (60,4 млн. фунтов стерлингов).
- Лиам Пэйн, 30 лет (49,4 млн. фунтов стерлингов).
- Зейн Малик, 30 лет (38,5 млн. фунтов стерлингов).
- KSI, 30 лет (36,1 млн. фунтов стерлингов).
- Стормзи, 30 лет (32,3 млн. фунтов стерлингов).
- Льюис Капальди, 27 лет (23,9 млн. фунтов стерлингов).
- Том Холланд, 27 лет (20,6 млн. фунтов стерлингов).
- Милли Бобби Браун, 19 лет (20 млн. фунтов стерлингов).
- Джейд Тирлуолл, 30 лет (19,8 млн. фунтов).
- Перри Эдвардс, 30 лет (19 млн. фунтов стерлингов).
- Джордж Эзра, 30 лет (16,3 млн. фунтов).
- Софи Тернер, 27 лет (15 млн. фунтов стерлингов).
- Молли-Мэй Хейг, 24 года, и Томми Фьюри, 24 года (12 млн фунтов стерлингов).
- Дэйв, 25 лет (10,9 млн. фунтов стерлингов).
- Сэм Фендер, 29 лет (10,9 млн. фунтов стерлингов).
- Джорджа Смит, 26 лет (10 млн. фунтов стерлингов).
- Мэйси Уильямс, 26 лет (9,4 млн фунтов стерлингов).
- Серша Ронан, 29 лет (8,5 млн фунтов стерлингов).
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