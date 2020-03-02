Гончарук рассказал про свою отставку: мы отбивались, как могли

В сети появилась переписка Алексея Гончарука с Джокером, где премьер-министр рассказал о своей отставке
Алексей Гончарук, который встретился с Андреем Ермаком в киевском ресторане, не уходит с поста премьер-министра Украины. Однако глава Кабмина очень близок к тому, чтобы написать заявление об отставке. Об этом сам Гончарук признался во время переписки с пранкером Джокером, который общался с премьером от имени нардепа Гео Лероса.
Текст скандальной переписки Джокер опубликовал в своем Telegram-канале 2 марта.
"На время перевоплотился в Гео Лероса. И решил завязать знакомство с премьер-министром Лешей Гончаруком. Так вошел в роль, что посмотрел на него другими глазами. Плечистый, здоровый, высокий розовощекий мужчина. Красавец, с широкими скулами и узористой бородкой, как из барбершопа. Пригласил парня в ресторан. Историю нашего романа читайте выше", - написал пранкер, показав десятки скринов переписки с Гончаруком.
Отметим, что во время общения "Гео Лерос" поддерживал Гончарука и не стеснялся нецензурно выражаться. Также он не скрывал своего разочарования от того, что премьер может уйти со своей должности.
Вот несколько реплик Гончарука из переписки с Джокером:
Скриншоты переписки Гончарука с Джокером
Отметим, что в Верховной Раде пока нет заявления Алексея Гончаркука об отставке с поста премьер-министра Украины.