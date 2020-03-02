Гончарук розповів про свою відставку: ми відбивалися, як могли

Олексій Гончарук, який зустрівся з Андрієм Єрмаком в київському ресторані, не йде з поста прем'єр-міністра України. Проте глава Кабміну дуже близький до того, щоб написати заяву про відставку. Про це сам Гончарук зізнався під час листування з пранкером Джокером, який спілкувався з прем'єром від імені нардепа Гео Лерос.

Текст скандального листування Джокер опублікував у своєму Telegram-каналі 2 березня.

"На час перевтілився в Гео Лероса. І вирішив зав'язати знайомство з прем'єр-міністром Льошею Гончаруком. Так увійшов у роль, що подивився на нього іншими очима. Кремезний, здоровий, високий рожевощокий чоловік. Красень, з широкими вилицями і узористою борідкою, як з барбершопа. Запросив хлопця у ресторан. Історію нашого роману читайте вище", - написав пранкер, показавши десятки скрінів листування з Гончаруком.

Зазначимо, що під час спілкування "Гео Лерос" підтримував Гончарука і не соромився нецензурно висловлюватися. Також він не приховував свого розчарування від того, що прем'єр може піти зі своєї посади.

Ось кілька реплік Гончарука з листування з Джокером:

У парламенті дуже багато людей, які хочуть моєї відставки, друже

Наступні 5 днів ще 100 раз все може помінятися

Ми відбивалися, як могли

Я ніяких заяв не писав, але дійсно до цього дуже близький

Жодна людина з таким обсягом завдань не впорається

Зе мені нічого і нікого не нав'язує

Володя (Бородянський) сильний менеджер. Я не хотів би його втратити

У мене поки ще мало досвіду, але я вчуся

По "плюсам" нас знищують

Скріншоти листування Гончарука з Джокером

Зазначимо, що у Верховній Раді поки немає заяви Олексія Гончаркука про відставку з посади прем'єр-міністра України.