Гончарук розповів про свою відставку: ми відбивалися, як могли

У мережі з'явилася листування Олексія Гончарука з Джокером, де прем'єр-міністр розповів про свою відставку
Олексій Гончарук, який зустрівся з Андрієм Єрмаком в київському ресторані, не йде з поста прем'єр-міністра України. Проте глава Кабміну дуже близький до того, щоб написати заяву про відставку. Про це сам Гончарук зізнався під час листування з пранкером Джокером, який спілкувався з прем'єром від імені нардепа Гео Лерос.
Текст скандального листування Джокер опублікував у своєму Telegram-каналі 2 березня.
"На час перевтілився в Гео Лероса. І вирішив зав'язати знайомство з прем'єр-міністром Льошею Гончаруком. Так увійшов у роль, що подивився на нього іншими очима. Кремезний, здоровий, високий рожевощокий чоловік. Красень, з широкими вилицями і узористою борідкою, як з барбершопа. Запросив хлопця у ресторан. Історію нашого роману читайте вище", - написав пранкер, показавши десятки скрінів листування з Гончаруком.
Зазначимо, що під час спілкування "Гео Лерос" підтримував Гончарука і не соромився нецензурно висловлюватися. Також він не приховував свого розчарування від того, що прем'єр може піти зі своєї посади.
Ось кілька реплік Гончарука з листування з Джокером:
Скріншоти листування Гончарука з Джокером
Зазначимо, що у Верховній Раді поки немає заяви Олексія Гончаркука про відставку з посади прем'єр-міністра України.