В Верховной раде пока нет заявления Гончаркука об отставке

Фото: Алексей Гончарук и Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)

Парламент рассмотрит вопрос о Кабмине 4 марта

В Верховную раду по состоянию на 1 марта не поступало заявление об отставке от премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сказал спикер парламента Дмитрий Разумков на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как заявил Разумков, он ожидает на 99%, что все члены правительства будут присутствовать на внеочередном заседании парламента 4 марта.

"По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховную раду не поступало", - сказал он.

В то же время он не смог уточнить, что значит пункт повестки дня внеочередного заседания Рады с формулировкой "О Кабинете министров Украины".

"Есть исключительный перечень вопросов, которые были обозначены президентом и должны будут рассмотрены на внеочередном заседании Верховной рады Украины. Я думаю, все их видели, список из шести вопросов. Также и заслушивание докладов представителей силовых ведомств и ведомств, которые отвечают за борьбу с коррупцией", - сказал Разумков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта. В повестке дня - вопрос Кабмина и отчет правоохранителей.

Согласно повестке дня, Верховная рада, в частности, рассмотрит вопрос "О Кабинете министров Украины".