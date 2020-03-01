ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Верховной раде пока нет заявления Гончаркука об отставке

Новости » Политика     01.03.2020 - 13:37
В Верховной раде пока нет заявления Гончаркука об отставке
Фото: Алексей Гончарук и Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)

Парламент рассмотрит вопрос о Кабмине 4 марта

В Верховную раду по состоянию на 1 марта не поступало заявление об отставке от премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сказал спикер парламента Дмитрий Разумков на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как заявил Разумков, он ожидает на 99%, что все члены правительства будут присутствовать на внеочередном заседании парламента 4 марта.

"По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховную раду не поступало", - сказал он.

В то же время он не смог уточнить, что значит пункт повестки дня внеочередного заседания Рады с формулировкой "О Кабинете министров Украины".

"Есть исключительный перечень вопросов, которые были обозначены президентом и должны будут рассмотрены на внеочередном заседании Верховной рады Украины. Я думаю, все их видели, список из шести вопросов. Также и заслушивание докладов представителей силовых ведомств и ведомств, которые отвечают за борьбу с коррупцией", - сказал Разумков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта. В повестке дня - вопрос Кабмина и отчет правоохранителей.

Согласно повестке дня, Верховная рада, в частности, рассмотрит вопрос "О Кабинете министров Украины".

Обнародовано повестку дня внеочередного заседания Рады Зеленский отправляет в отставку Гончарука из-за Коломойского, - источник
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныотставкаВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь