Гончаренко в прямом эфире подарил нардепам контрабандные сигареты: "купил по смешной цене"

Гончаренко возмущается, что контрабанду побороть не удалось, несмотря на соответствующие заверения властей около полугода назад.

"Было заявлено: "Все, мы победили контрабанду. Контрабанда - стоп! Мы список контрабандистов составили - всех их к стене, сейчас лопнет бюджет от денег"... Прошло полгода. За полгода увеличились поступления в бюджет? Лопнул бюджет от денег? Нет. А может быть исчезла контрабанда?" - задал депутат риторический вопрос коллегам от партии "Слуга народа", которые в студии одобрительно высказывались о принятом законе о деолигархизации.

Он достал блок контрабандных сигарет, которые специально купил в то утро возле станции метро "Дорогожичи". Гончаренко уточнил, что табачные изделия были без акциза, на пачках надписи на английском, по "цене смешной - она вдвое дешевле".

"Ничего не изменилось. А что же изменилось, друзья? Вместо тех контрабандистов, которые, наверное, плохо делились с Офисом президента, пришли контрабандисты, которые хорошо делятся с Офисом президента. И теперь то же самое они хотят сделать с олигархами - плохих олигархов поменять на хороших", - высказал мнение нардеп.

Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Руслан Стефанчук рассказал, может ли он заменить Дмитрия Разумкова на посту спикера Верховной Рады.



Также ккраинцам рассказали, кто попадет в реестр олигархов и существует ли риск для среднего класса.



А еще крупный бизнесмен и гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала рассказал, считает ли себя влиятельным олигархом, владея СМИ.



Кроме того, в "Свободе слова Савика Шустера" Александр Данилюк "наехал" на Коломойского.



В том же выпуске секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал свое предложение по переходу на латиницу для украинцев.