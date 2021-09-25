Гончаренко в прямому ефірі подарував нардепам контрабандні сигарети: "купив за смішною ціною"

Гончаренко обурюється, що контрабанду побороти не вдалося, незважаючи на відповідні запевнення влади близько пів року тому.

"Було заявлено: "Все, ми перемогли контрабанду. Контрабанда - стоп! Ми список контрабандистів склали - всіх їх до стінки, зараз лусне бюджет від грошей"... Минуло пів року. За пів року збільшилися надходження до бюджету? Луснув бюджет від грошей? Ні. А може бути зникла контрабанда?" - поставив депутат риторичне питання колегам від партії "Слуга народу", які в студії схвально висловлювалися про схвалений закон про деолігархізацію.

Він дістав блок контрабандних сигарет, які спеціально купив того ранку біля станції метро "Дорогожичі". Гончаренко уточнив, що тютюнові вироби були без акцизу, на пачках написи англійською, за "ціною смішною - вона вдвічі дешевша".

"Нічого не змінилося. А що ж змінилося, друзі? Замість тих контрабандистів, які, напевно, погано ділилися з Офісом президента, прийшли контрабандисти, які добре діляться з Офісом президента. І тепер те ж саме вони хочуть зробити з олігархами - поганих олігархів поміняти на хороших", - висловив думку нардеп.

Нагадаємо, у попередньому випуску політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Руслан Стефанчук розповів, чи може він замінити Дмитра Разумкова на посаді спікера Верховної Ради.



Також українцям розповіли, хто потрапить до реєстру олігархів і чи існує ризик для середнього класу.



А ще крупний бізнесмен і гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала розповів, чи вважає себе впливовим олігархом, володіючи ЗМІ.



Крім того, у "Свободі слова Савіка Шустера" Олександр Данилюк "наїхав" на Коломойського.



У тому ж випуску секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував свою пропозицію щодо переходу на латиницю для українців.