"ГОМІН. Квітень". Киян запрошують відчути пульс нової української сцени: де і коли

Хто виступить на концерті "ГОМІН. Квітень"

Brykulets

Brykulets - один із найяскравіших представників нової хвилі української музики. Розпочавши свій творчий шлях у 2017 році, він невпинно експериментував зі звучанням, аж поки не підкорив серця слухачів завдяки вірусному успіху в TikTok. Його музика, що поєднує в собі драйв року та енергію фанку, принесла йому популярність і навіть вивела на сцену національного відбору "Євробачення".

На "ГОМІН. Квітень" Brykulets представить свою фірмову суміш жанрів, і це буде його останній виступ у супроводі рок-бенду. Глядачі зможуть насолодитися такими хітами, як "Лебідонько", "Бро", "Піони", "Забирай свої речі", які вже стали улюбленими серед шанувальників.

Уляна Дель Рей

Львівські поп-панки, які поєднують у своїй творчості неорогульський стиль з сучасними експериментами. Їхній дебютний альбом "Все простіше, ніж здається", випущений восени 2024 року, повертає слухачів до щирих емоцій та простоти.

У репертуарі гурту є як прониклива лірика, так і драйвові хіти, а також спільна робота з львівським репером Polamav та кавер-версія пісні легендарного гурту Loozer "Моя собака".

Пропаща Сила

Цей київський гурт грає концептуальний інді-рок з британським впливом та елементами брит-попу. Їхній нещодавно виданий дебютний альбом "Показники особистісного зросту" - це поєднання іронічного погляду на повсякденне життя з театральністю та глибокими роздумами. Гурт швидко здобув популярність завдяки вірусному успіху в TikTok. На "ГОМІН. Квітень" вони виконають свої хіти, такі як "Сирець", "Забуду" та "4 кімнати", створюючи неповторну атмосферу для занурення в їхній емоційний та музичний світ.



Благодійність та єднання

"ГОМІН. Квітень" - це не просто концерт, а й можливість зробити добру справу. Організатори ставлять за мету зібрати 100 000 гривень на підтримку спецпідрозділу "Артан" ГУР МО України.

Під час попереднього заходу в листопаді 2024 року за участі Blooms Corda, Мії Рамарі та ba.latskii вдалося зібрати 78 000 гривень. Найменший донат тоді становив 60 копійок, а сотні людей переказали по 5 гривень - це вкотре доводить: навіть маленькі внески мають значення і допомагають закривати збори.

Купити квитки на концерт можна на сайті Concert.ua за цим посиланням.

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