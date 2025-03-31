"ГОМІН. Квітень". Киевлян приглашают почувствовать пульс новой украинской сцены: где и когда

Кто выступит на концерте "ГОМІН. Квітень"

Brykulets

Brykulets - один из самых ярких представителей новой волны украинской музыки. Начав свой творческий путь в 2017 году, он неустанно экспериментировал со звучанием, пока не покорил сердца слушателей благодаря вирусному успеху в TikTok. Его музыка, сочетающая в себе драйв рока и энергию фанка, принесла ему популярность и даже вывела на сцену национального отбора "Евровидения".

На "ГОМИН. Квітень" Brykulets представит свою фирменную смесь жанров, и это будет его последнее выступление в сопровождении рок-бэнда. Зрители смогут насладиться такими хитами, как "Лебідонько", "Бро", "Піони", "Забирай свої речі", которые уже стали любимыми среди поклонников.

Уляна Дель Рей

Львовские поп-панки, которые сочетают в своем творчестве неорогульский стиль с современными экспериментами. Их дебютный альбом "Все простіше, ніж здається", выпущенный осенью 2024 года, возвращает слушателей к искренним эмоциям и простоте.

В репертуаре группы есть как проникновенная лирика, так и драйвовые хиты, а также совместная работа с львовским рэпером Polamav и кавер-версия песни легендарной группы Loozer "Моя собака".

Пропаща Сила

Эта киевская группа играет концептуальный инди-рок с британским влиянием и элементами брит-попа. Их недавно изданный дебютный альбом "Показники особистісного зросту" - это сочетание ироничного взгляда на повседневную жизнь с театральностью и глубокими размышлениями. Группа быстро получила популярность благодаря вирусному успеху в TikTok. На "ГОМІН. Квітень" они исполнят свои хиты, такие как "Сирець", "Забуду" и "4 кімнати", создавая неповторимую атмосферу для погружения в их эмоциональный и музыкальный мир.



Благотворительность и единение

"ГОМІН. Квітень" - это не просто концерт, но и возможность сделать доброе дело. Организаторы ставят цель собрать 100 000 гривен в поддержку спецподразделения "Артан" ГУР МО Украины.

Во время предыдущего мероприятия в ноябре 2024 года при участии Blooms Corda, Мии Рамари и ba.latskii удалось собрать 78 000 гривен. Самый маленький донат тогда составлял 60 копеек, а сотни людей перевели по 5 гривен - это еще раз доказывает: даже маленькие взносы имеют значение и помогают закрывать сборы.

Купить билеты на концерт можно на сайте Concert.ua по этой ссылке.

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