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Голубовская назвала главный побочный эффект вакцинации от COVID-19

Автор: Людмила Жукова

Самыми основными побочными эффектами от коронавируса могут быть повышение температуры и покраснение кожи на месте укола. Уже за ними идет тромбоз, но в редких случаях.

Об этом рассказала "Обозревателю" заслуженный врач Украины, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская.

Она сообщила, что не стоит бояться повышенной температуры после прививки - это нормальная реакция организма на вакцину. Эта "побочка" должна пройти в течении пару дней.

"После вакцинации начинается инфекционный процесс, выраженность которого зависит от индивидуальных особенностей. И в большинстве случаев и повышенная температура, и болезненное покраснение в области введения препарата проходят в течение нескольких дней и не должны вызывать беспокойство", – пояснила медик.

По словам заслуженного врача, тромбоз и тромбоз с синдромом тромбоцитопении потенциально тоже излечимы, но, если вовремя обратиться к медикам за помощью.

Голубовская напомнила украинцам, что после смерти ведущей ВВС в Британии Национальный институт здравоохранения и качества ухода сделал специальные рекомендации для врачей и пациентов.

"В Украине, к сожалению, такого нормативного документа нет. В результате врачи не информируют пришедших на вакцинацию людей, особенно из групп риска по тромбозу, о возможных последствиях. И люди не знают о тревожных симптомах – необычных головных болях, головокружении и др., и необходимости обращаться за неотложной помощью в случае их появления", – сказала врач.

Как мы ранее сообщали, Голубовская сообщила, какая из вакцин от COVID-19 самая эффективная.

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Вакцинация