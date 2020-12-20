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Голубовская спрогнозировала развитие эпидемии: может стать в разы смертельнее

Воскресенье 20 декабря 2020 10:01
Голубовская спрогнозировала развитие эпидемии: может стать в разы смертельнее
Ольга Голубовская (фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В 2021 году в Украине и мире прогнозируется окончание пандемии COVID-19 уже к середине осени. Это данные недавних прогнозов, которые ученые и врачи составляли исходя из наличия вакцины, прослойки переболевших и пагубного влияния летнего солнца на вирусы. Однако сейчас прогнозы резко могут измениться. Виною тому – возможность передачи мутировавших штаммов коронавируса между животными и людьми. Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская спрогнозировала развитие эпидемии коронавируса и выделила главные риски.

Если COVID-19 мутирует и в мире укоренится тренд его передачи между людьми и животными, и наоборот – на противодействии пандемии можно ставить крест, считает Голубовская. По ее словам, если же этого не произойдет, то агрессивность коронавируса снизится после 2021-го года. Об этом она заявила в интервью OBOZREVATEL.

"Надеемся, ничего тяжелого не повторится, разве что произойдет мутация с животными. В скандинавских странах осенью коронавирусом заразились норки, несколько из них даже убежало. Если мутация передастся от животного к человеку и обратно, и этот тренд укоренится, – мы никогда не справимся. На противодействии можно поставить крест. То, что переходит от животного к человеку, достаточно агрессивное", – отметила она.

Пока же, по словам Голубовской, нынешний сезон и 2021 год будут довольно напряженными.

Напомним, недавно Голубовская рассказала, нужно ли сбивать температуру при COVID-19.

Также мы писали о том, что врач-инфекционист Ольга Голубовская раскрыла, когда "агрессивный" коронавирус пойдет на спад.

Ранее доктор Комаровский также рассказал, как избежать тяжелой формы коронавируса и какая профилактика нужна, чтобы встретиться с болезнью "во всеоружии".

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Новости Украины Жизнь прогнозврачиОльга ГолубовскаяКоронавирус

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