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Голубовская рассказала, нужно ли сбивать температуру при COVID-19

Киев, Четверг 17 декабря 2020 08:49
Голубовская рассказала, нужно ли сбивать температуру при COVID-19
Инфекционист рассказала о температуре при коронавирусе (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Известный киевский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, нужно ли сбивать температуру, если у вас коронавирус. Врач считает, что в начале заболевания этого делать строго нельзя.

"Есть закономерность инфекционного процесса и в его начальный период температуру сбивать нельзя. Это наша с вами защита, отработанная миллионами лет против любых возбудителей. Даже новых. Это и прямая противовирусная защита, синтез интерферона, скорость защитных клеток. И непосредственное воздействие на вирус: при высокой температуре он уменьшает свою способность к воспроизведению, - рассказала Голубовская "Обозревателю".

Но есть случаи для сбивания лихорадки. К ним относятся инсульт, органические поражения головного мозга или склонность ребенка к судорогам.

"Или же нет сил терпеть ее, либо же она очень высокая. В противном случае, сбивание температуры увеличивает шансы на возникновение иммунологической фазы", - поделилась медик.

Как мы писали ранее, киевский доктор-инфекционист Евгений Дубровский рассказал, в каких случаях температуру все-таки нужно сбивать. По его словам, это нужно обязательно делать, если термометр показывает больше 39 градусов, а также в случаях, если лихорадка держится несколько дней и не уходит.

Также мы сообщали, что доктор Комаровский рассказал об очень популярном симптоме при коронавирусе - потере обоняния. По словам заслуженного украинского доктора, отсутствие нюха может даже быть единственным признаком COVID-19.

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