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Голубовська назвала головну небезпеку Дельти: це "дещо інше захворювання"

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Середа 20 жовтня 2021 15:30
Голубовська назвала головну небезпеку Дельти: це "дещо інше захворювання" Фото: Ольга Голубовська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Провідний український інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, в чому головна небезпека штаму коронавірусу Дельта, і чим ця мутація відрізняється від ранніх "версій" COVID.

Про це заслужений лікар написала на своїй сторінці в Facebook.

"COVID-19, викликаний варіантом Delta, треба розцінювати як вже дещо інше захворювання. Так само, як це було з приходом варіанту Alpha ("британця"), - заявила Голубовська.

Інфекціоніст назвала три головні особливості перебігу хвороби при інфікуванні Дельта-вірусом:

  • високе вірусне навантаження - воно в сотні разів перевищує таку у попередніх варіантів,
  • частота тромбозів вище,
  • клінічні симптоми швидко прогресують і (або) мають "обвальну" динаміку.

Крім високого вірусного навантаження Дельті притаманне також подовження періоду контагіозності (заразності) хворого.

Колега Голубовської, лікар-інфекціоніст з Житомира Ольга Сахневич, також каже, що Дельта вкрай швидко поширюється.

"Цей штам коронавірусу відрізняється від інших тим, що його швидкість поширення значно вище, ніж була у першого "китайського" штаму. Якщо раніше одна хвора людина при спілкуванні могла заразити коронавірусом до 1,5-2 осіб, то при штамі "Дельта" - вже 9-11 осіб", - зазначила медик.

Раніше лікарі також назвали ознаки, за якими можна визначити, що у вас штам коронавірусу "Дельта".

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Ольга Голубовская Коронавірус
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