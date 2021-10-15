Врачи назвали признаки, по которым можно определить коронавирус "Дельта"
Врачи рассказали про особенности симптомов коронавируса "Дельта", по которым этот штамм можно отличить от других.
Styler собрал мнения разных врачей, но все они сводятся к одному - "Дельта" более заразна, и она действительно отличается от прежних вариаций вируса.
"Дельта" похожа на простуду, аллергию и отравление
По словам американского врача Джозефа Кантера, "Дельта" имеет некоторые симптомы "классического" коронавируса. Это кашель, одышка, высокая температура.
Часто больные жалуются на насморк, боль в горле, заложенность в носу, а также частое чихание. Кантер говорит, что из-за последнего симптома коронавирус можно перепутать с аллергией.
А вот по словам украинского инфекциониста Виктора Петрова, "Дельта" отличается тем, что поражает ЖКТ. Таким образом ей присущи симптомы пищевого отравления - диарея и рвота.
С таким мнением согласен и Николай Стовбан, инфекционист из Ивано-Франковска. Он добавил, что потеря вкуса и обоняния, которая была специфическим симптомом при прошлогодней пандемии, встречается теперь редко.
"Преобладают расстройства кишечно-желудочного тракта и простудные симптомы, плюс - повышенная температура... Редко наблюдаем потерю вкуса и обоняния и этих пациентов, как было раньше", - отметил врач.
Светлана Гук, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания", перечислила основные симптомы "Дельты":
- головная боль,
- насморк,
- боль в горле,
- повышение температуры
- плюс желудочно-кишечные расстройства - боли в животе, тошнота, рвота, диарея.
Кашель и нарушение обоняния (вкуса) для "Дельты" нетипичны, говорит врач.
Как понять, что течение болезни тяжелое?
По словам Светланы Гук, как и раньше плохим признаком является температура 40, которая не сбивается, сильные проявления со стороны ЖКТ, низкая сатурация.
"Если любой симптом имеет очень острый характер, например, температура 40 и она ничем не сбивается, это - плохой признак. Если человек один раз вырвал и потом может себе спокойно что-то пить, а температура 37,2 - это нормально. А вот когда после малейшего глотка воды сразу хочется его "отдать", имеем тяжелое течение", - добавила она.
Тем временем осенняя вспышка коронавируса продолжается. Так, за минувшие сутки, 13 октября, в Украине выявили еще почти 19 000 случаев COVID.