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Врачи назвали признаки, по которым можно определить коронавирус "Дельта"

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Пятница 15 октября 2021 08:20
Врачи назвали признаки, по которым можно определить коронавирус "Дельта" Коллаж РБК-Украина: Коронавирус "Дельта" отличается от других штаммов
Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали про особенности симптомов коронавируса "Дельта", по которым этот штамм можно отличить от других.

Styler собрал мнения разных врачей, но все они сводятся к одному - "Дельта" более заразна, и она действительно отличается от прежних вариаций вируса.

"Дельта" похожа на простуду, аллергию и отравление

По словам американского врача Джозефа Кантера, "Дельта" имеет некоторые симптомы "классического" коронавируса. Это кашель, одышка, высокая температура.

Часто больные жалуются на насморк, боль в горле, заложенность в носу, а также частое чихание. Кантер говорит, что из-за последнего симптома коронавирус можно перепутать с аллергией.

А вот по словам украинского инфекциониста Виктора Петрова, "Дельта" отличается тем, что поражает ЖКТ. Таким образом ей присущи симптомы пищевого отравления - диарея и рвота.

С таким мнением согласен и Николай Стовбан, инфекционист из Ивано-Франковска. Он добавил, что потеря вкуса и обоняния, которая была специфическим симптомом при прошлогодней пандемии, встречается теперь редко.

"Преобладают расстройства кишечно-желудочного тракта и простудные симптомы, плюс - повышенная температура... Редко наблюдаем потерю вкуса и обоняния и этих пациентов, как было раньше", - отметил врач.

Светлана Гук, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания", перечислила основные симптомы "Дельты":

  • головная боль,
  • насморк,
  • боль в горле,
  • повышение температуры
  • плюс желудочно-кишечные расстройства - боли в животе, тошнота, рвота, диарея.

Кашель и нарушение обоняния (вкуса) для "Дельты" нетипичны, говорит врач.

Как понять, что течение болезни тяжелое?

По словам Светланы Гук, как и раньше плохим признаком является температура 40, которая не сбивается, сильные проявления со стороны ЖКТ, низкая сатурация.

"Если любой симптом имеет очень острый характер, например, температура 40 и она ничем не сбивается, это - плохой признак. Если человек один раз вырвал и потом может себе спокойно что-то пить, а температура 37,2 - это нормально. А вот когда после малейшего глотка воды сразу хочется его "отдать", имеем тяжелое течение", - добавила она.

Тем временем осенняя вспышка коронавируса продолжается. Так, за минувшие сутки, 13 октября, в Украине выявили еще почти 19 000 случаев COVID.

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