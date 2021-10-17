Врач назвала еще одну опасность коронавируса "Дельта": количество больных будет расти

Коронавирус в Украине набирает обороты, и медики прогнозируют пик заболеваемости ближе к концу октября. Одним из активных штаммов в Украине врачи называют "Дельту".

Как сообщила в интервью для " Укринформ " врач-инфекционист консультативно-диагностической поликлиники Житомирской областной клинической больницы Ольга Сахневич, у штамма "Дельта" есть еще одна опасность.

По словам специалиста, скорость распространения этого штамма значительно выше, чем у первых вариантов заболевания. Инфицированный штаммом "Дельта" может во время общения заразить от 9 до 11 человек. Больные с другими штаммами коронавируса ранее могли инфицировать в среднем 2 человек.

"Этот штамм коронавируса отличается от других тем, что его скорость распространения значительно выше, чем была у первого "китайского" штамма. Если раньше один больной человек при общении мог заразить коронавирусом до 1,5-2 человек, то при штамме "Дельта" - уже 9-11 человек", - отметила Сахневич.

Она добавила, что этот фактор приведет к быстрому росту количества больных с COVID-19. И в группы инфицированных попадет больше детей и подростков.

"Такая скорость его распространения связана с тем, что движущей силой передачи коронавируса будут как раз дети и подростки. Ежегодно в начале эпидсезона, когда идет подъем заболеваемости респираторными заболеваниями и гриппом, мы наблюдаем, что первыми болеют дети. Они заболели, принесли болезнь в семью, а потом во второй волне у нас болеют взрослые", - резюмировала специалист.