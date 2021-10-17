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Врач назвала еще одну опасность коронавируса "Дельта": количество больных будет расти

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Воскресенье 17 октября 2021 15:11
Врач назвала еще одну опасность коронавируса "Дельта": количество больных будет расти Врач назвала еще одну опасность коронавируса штамма Дельта (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Коронавирус в Украине набирает обороты, и медики прогнозируют пик заболеваемости ближе к концу октября. Одним из активных штаммов в Украине врачи называют "Дельту".

Как сообщила в интервью для "Укринформ" врач-инфекционист консультативно-диагностической поликлиники Житомирской областной клинической больницы Ольга Сахневич, у штамма "Дельта" есть еще одна опасность.

По словам специалиста, скорость распространения этого штамма значительно выше, чем у первых вариантов заболевания. Инфицированный штаммом "Дельта" может во время общения заразить от 9 до 11 человек. Больные с другими штаммами коронавируса ранее могли инфицировать в среднем 2 человек.

"Этот штамм коронавируса отличается от других тем, что его скорость распространения значительно выше, чем была у первого "китайского" штамма. Если раньше один больной человек при общении мог заразить коронавирусом до 1,5-2 человек, то при штамме "Дельта" - уже 9-11 человек", - отметила Сахневич.

Она добавила, что этот фактор приведет к быстрому росту количества больных с COVID-19. И в группы инфицированных попадет больше детей и подростков.

"Такая скорость его распространения связана с тем, что движущей силой передачи коронавируса будут как раз дети и подростки. Ежегодно в начале эпидсезона, когда идет подъем заболеваемости респираторными заболеваниями и гриппом, мы наблюдаем, что первыми болеют дети. Они заболели, принесли болезнь в семью, а потом во второй волне у нас болеют взрослые", - резюмировала специалист.

Напомним, ранее мы писали о том, что психотерапевт озвучила симптомы депрессии после коронавируса.

А также рассказывали о том, что врачи назвали признаки, по которым можно определить коронавирус "Дельта".

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