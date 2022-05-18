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Голуби-шпионы и дельфины-камикадзе: как раньше во время войны использовали животных

Как в прошлых веках во время войны использовали животных (wikipedia)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за нехватки технологий раньше военные и действительно могли использовать птиц и животных для разведки или как оружие. Однако в современном 21 веке этого не нужно делать.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку с 1+1".

Как использовали животных

В частности, животных против конкурентов начали использовать в Средневековье. Тогда были случаи, когда зараженных животных запускали в города для ослабления их экономического влияния.

По словам историка Александра Алферова, такие случаи были в итальянских городах-государствах, которые соревновались за господствующее положение на море и в торговле.

Разведку осуществляли голуби

Сообщается, что во время Первой и Второй мировых войн для ведения разведки использовали голубей.

"Мы говорим о 50-70 годах прошлого века. Тогда голубей начали использовать, как супер-шпионов. Американцы разработали камеры, которые весили 35 граммов. Также был пояс, который весил 5 граммов. Таким образом птицы летели и фотографировали все", - говорит Алферов.

Как в Средневековье использовали голубей (скрин с видео)

К тому же воронов военные использовали для доставки грузов и прослушивания противника. Также их использовали, чтобы украсть какие-то документы прямо со стола руководителя какой-то организации.

Как раньше во время войны использовали голубей (скрин с видео)

Дельфины-камикадзе

Кроме птиц, использовали и дельфинов, которые просто подвергались дрессировке.

"Такие дельфины-убийцы или дельфины-камикадзе могли нести на своей спине определенные взрывчатые вещества и подплывая к лодке, корабля или даже подводной лодке могло произойти детонирования взрывчатых веществ и таким образом корабль мог уйти на дно", - добавляет историк.

Как раньше во время войны использовали голубей (скрин с видео)

Однако со временем военные цивилизованные страны отказались от использования животных на войне, и мир перешел к цифровым технологиям.

Ранее мы сообщали, что Россия распространяет фейк о биологическом и химическом оружии в Украине.

Также мы писали, добровольцам ТРО разрешили использовать стрелковое оружие.

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