Голуби-шпионы и дельфины-камикадзе: как раньше во время войны использовали животных

Из-за нехватки технологий раньше военные и действительно могли использовать птиц и животных для разведки или как оружие. Однако в современном 21 веке этого не нужно делать.
Об этом говорится в сюжете "Сніданку с 1+1".
В частности, животных против конкурентов начали использовать в Средневековье. Тогда были случаи, когда зараженных животных запускали в города для ослабления их экономического влияния.
По словам историка Александра Алферова, такие случаи были в итальянских городах-государствах, которые соревновались за господствующее положение на море и в торговле.
Сообщается, что во время Первой и Второй мировых войн для ведения разведки использовали голубей.
"Мы говорим о 50-70 годах прошлого века. Тогда голубей начали использовать, как супер-шпионов. Американцы разработали камеры, которые весили 35 граммов. Также был пояс, который весил 5 граммов. Таким образом птицы летели и фотографировали все", - говорит Алферов.
К тому же воронов военные использовали для доставки грузов и прослушивания противника. Также их использовали, чтобы украсть какие-то документы прямо со стола руководителя какой-то организации.
Кроме птиц, использовали и дельфинов, которые просто подвергались дрессировке.
"Такие дельфины-убийцы или дельфины-камикадзе могли нести на своей спине определенные взрывчатые вещества и подплывая к лодке, корабля или даже подводной лодке могло произойти детонирования взрывчатых веществ и таким образом корабль мог уйти на дно", - добавляет историк.
Однако со временем военные цивилизованные страны отказались от использования животных на войне, и мир перешел к цифровым технологиям.
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