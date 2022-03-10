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Россия распространяет фейк о биологическом и химическом оружии в Украине: Ляшко просит ВОЗ отреагировать

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Четверг 10 марта 2022 20:33
Россия распространяет фейк о биологическом и химическом оружии в Украине: Ляшко просит ВОЗ отреагировать Ляшко просит ВОЗ отреагировать на фейк (Виталик Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Россия распространяет ложную информацию о якобы производстве биологического оружия в украинских лабораториях. Поэтому министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал представителей Всемирной организации здравоохранения опровергнуть фейки, которые распространяет страна-агрессор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook.

Министр обратился к представителю ВОЗ в Украине Ярно Хабіхта, директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге и непосредственно главы ВОЗ Теодора Гебреїсуса.

Он рассказал, что РФ обвиняет Украину в выведении новых штаммов болезней.

"Сегодня один из нарративов захватчика - это поиск мнимого биологического и химического оружия и следов его разработки в Украине. Конечно, для любого образованного человека - это не более, чем просто больная фантазия", - подчеркнул Ляшко.

По его словам, ВОЗ, Европейский региональный и украинский офисы организации на протяжении многих лет помогают системе общественного здоровья в Украине.

Также они в течение многих лет проводили оценки работы, обучение персонала, помогали с оборудованием после начала пандемии COVID-19.

"А сейчас захватчики, опираясь на факты наличия этого оборудования, уже готовы обвинять Украину в создании этого вируса!"- сказал министр.

Поэтому глава Минздрава призвал партнеров выступить с официальным заявлением и оспорить наличие в Украине разработок биологического оружия. Как известно ВОЗ в совершенстве знают систему биобезопасности и эпидемического надзора в Украине.

Ранее мы сообщали, что Минздрав Украины призвал ВОЗ прекратить сотрудничество с Россией.

Также мы писали, что Ляшко обратился к врачам России.

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