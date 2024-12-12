У головного героя американського "Холостяка" виявили невиліковну форму раку

Джеррі Тернер повідомив про рак

"Я думаю, що настав час, тому що, ймовірно, це розкриє багато таємниць навколо того, що сталося в лютому, березні і квітні", - сказав чоловік, маючи на увазі своє рішення розстатися з обраницею Терезою Ніст після того, як він взяв участь у реаліті і обрав її у фіналі.

"Ми з Терезою старалися знайти наш спосіб життя і збиралися жити та працювати, але, на жаль, мені поставили діагноз рак", - зазначив головний герой "Золотого Холостяка".

Джеррі Тернер (фото: instagram.com/goldenbachabc)

Батько двох дітей пояснив, що три роки тому пошкодив плече, коли викладав на уроках піклболу. Але тоді він не сходив до хірурга-ортопеда.

"Нарешті я зміг піти до лікаря, і хірург-ортопед сказав: "Так, Джері, ми мало що можемо зробити для вашого плеча, але є деякі незвичайні маркери крові", - поділився зірка.

"Хірург-ортопед звернувся до мого сімейного лікаря, а мій сімейний лікар направив мене до онколога. Тепер я працюю з групою фахівців з гематології та онкології у Форт-Вейні", - зазначив Тернер.

Знаменитість поділився, що йому поставили діагноз рак кісткового мозку, який повільно розвивається і має дуже довгу назву - макроглобулінемія Вальденстрема. За даними Інституту раку Дана-Фабер, це незвичайний рак клітин крові, який переважно утворюється в кістковому мозку та може уповільнити нормальний ріст клітин крові, призвести до анемії та ослаблення імунної системи.

Зірка "Холостяка" заявив, що від цього раку немає ліків: "На мене ніби скинули 10 тонн бетону, і я деякий час заперечував, не хотів у цьому зізнаватися".

Джеррі Тернер і Тереза Ніст (фото: instagram.com/goldenbachabc) Джеррі Тернер і Тереза Ніст (фото: instagram.com/goldenbachabc)

На тлі хвороби чоловік заявив, що хоче більше часу проводити зі своїми доньками та онуками. "Я хотів би, аби моє життя залишалося нормальним. Це змушувало мене вірити, що я можу проводити час зі своєю сім'єю - двома доньками, двома зятями і онучками", - поділився "Холостяк".

"Важливість знайти шлях до Терези залишалася, але це стало для мене меншим пріоритетом. Коли у вас з'являються такі новини і шок минає через кілька днів чи тижнів, ви розумієте, що для вас є важливим. Саме тут починається рух уперед", - додав він.

Тернер сподівається, що "люди, оглядаючись назад, зрозуміють, що важкі новини мали великий вплив на його рішення і, можливо, і на рішення Терези".

Родина Джеррі Тернера (фото: instagram.com/goldenbachabc)

Нагадаємо, Тернер зробив пропозицію Ніст під час фіналу реаліті "Золотий Холостяк", який вийшов у листопаді минулого року. До слова, цей формат відрізняється від звичайних тим, що розповідає історію кохання "золотих років", тобто про другий шанс на стосунки вже у зрілому віці.