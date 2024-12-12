У главного героя американского "Холостяка" обнаружили неизлечимую форму рака

Джерри Тернер сообщил о раке

"Я думаю, что пора, потому что, вероятно, это раскроет много тайн вокруг случившегося в феврале, марте и апреле", - сказал мужчина, имея в виду свое решение расстаться с избранницей Терезой Нист после того, как он взял участие в реалити и выбрал ее в финале.

"Мы с Терезой старались найти наш образ жизни и собирались жить и работать, но, к сожалению, мне поставили диагноз рак", - сказал главный герой "Золотого Холостяка".

Джерри Тернер (фото: instagram.com/goldenbachabc)

Отец двоих детей объяснил, что три года назад повредил плечо, когда преподавал на уроках пикболбола. Но тогда он не сходил к хирургу-ортопеду.

"Наконец-то я смог пойти к врачу, и хирург-ортопед сказал: "Да, Джерри, мы мало что можем сделать для вашего плеча, но есть некоторые необычные маркеры крови", - поделился звезда.

"Хирург-ортопед обратился к моему семейному врачу, а мой семейный врач направил меня к онкологу. Теперь я работаю с группой специалистов по гематологии и онкологии в Форт-Вейне", - отметил Тернер.

Знаменитость поделился, что ему поставили диагноз медленно развивающийся рак костного мозга, имеющий очень длинное название - макроглобулинемия Вальденстрема. По данным Института рака Дана-Фабер, это необычный рак клеток крови, который обычно образуется в костном мозге и может замедлить нормальный рост клеток крови, привести к анемии и ослаблению иммунной системы.

Звезда "Холостяка" заявил, что от этого рака нет лекарства: "На меня будто сбросили 10 тонн бетона, и я некоторое время отрицал, не хотел в этом признаваться".

Джерри Тернер и Тереза Нист (фото: instagram.com/goldenbachabc) Джерри Тернер и Тереза Нист (фото: instagram.com/goldenbachabc)

На фоне болезни мужчина заявил, что хочет больше времени проводить со своими дочерьми и внуками. "Я хотел бы, чтобы моя жизнь оставалась нормальной. Это заставляло меня верить, что я могу проводить время со своей семьей - двумя дочерьми, двумя зятями и внучками", - поделился "Холостяк".

"Важность найти путь к Терезе оставалась, но это стало для меня меньшим приоритетом. Когда у вас появляются такие новости и шок проходит через несколько дней или недель, вы понимаете, что для вас важно. Именно здесь начинается движение вперед", - добавил он.

Тернер надеется, что "люди, оглядываясь назад, поймут, что тяжелые новости оказали большое влияние на его решение и, возможно, и на решение Терезы".

Семья Джерри Тернера (фото: instagram.com/goldenbachabc)

Напомним, Тернер сделал предложение Нист во время финала реалити "Золотой Холостяк", вышедшего в ноябре прошлого года. К слову, этот формат отличается от обычных тем, что рассказывает историю любви "золотых лет", то есть о втором шансе на отношения уже в зрелом возрасте.