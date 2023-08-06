Головний "ворог" вашого знаку Зодіаку, з яким не вийде ні дружби, ні кохання

Гороскоп розповість про знаки Зодіаку, які настільки різні і несхожі, що їх можна назвати "ворогами". Астрологи переконані, що з таких союзів не вияде нічого хорошого - ні дружби, ні кохання.

Овен

Головним ворогом Овнів серед інших представників зодіакального кола є Скорпіон. Його енергетика просто придушить ваш сильний характер.

Підступні Скорпіони славляться тим, що вміють перетворювати цілеспрямованих особистостей на тих, хто просто пливе за течією.

Телець

Стрілець може легко збити вас із наміченого шляху, захоплюючи тим, що цікаво йому самому. Результатом тривалого спілкування стане марна трата часу на розваги і суєту.

Відриваючись від землі, ви втрачаєте ґрунт під ногами, а це для вас дуже небезпечно.

Близнюки

Астрологи радять вам триматися подалі від Козерогів. Вони прагнутимуть загнати вас у певні рамки, позбавляючи свободи та простору для натхнення.

У таких відносинах ви з душі компанії перетворитеся на депресивну людину.

Рак

Водолій ніколи не дасть вам відчуття душевного комфорту та спокою. Навпаки, він внесе хаос у ваше життя і змусить добряче понервуватись своїми екстравагантними витівками.

Після спілкування з ним вам взагалі довгий час не захочеться ні з ким знайомитись.

Лев

Риби - повний антипід Левів. Рано чи пізно вода загасить вогонь, залишивши лише зовнішню оболонку.

Поступово харизма почне виявлятися дедалі менше, і вам залишиться лише задовольнятися спогадами про те, як ви колись блищали у суспільстві.

Діва

Вам небезпечно зближуватись з Овном, який спочатку здасться вам дуже цікавим. Шалений темп життя вогняного знака швидко вас втомить, але не чекайте, що він перейметься вашим бажанням відпочити.

З властивим йому егоїзмом Овен проігнорує чужі потреби.

Терези

Терези і Телець знаходяться під заступництвом Венери, але земний знак надає згубну дію на представників повітряної стихії.

Причина цього - грубість та бажання нав'язати свою думку. Прагматизм Тельця "вб'є" ваш ентузіазм та творчий початок.

Скорпіон

Близнюк - єдиний знак Зодіаку, яким ви не зможете маніпулювати. Навпаки, існує велика ймовірність потрапити в його тенета, адже щодо інтриг він вам складе серйозну конкуренцію.

Спілкуючись із такою людиною, ви більше втратите, ніж придбаєте.

Стрілець

Бійтеся спокійних Раків. Це саме той випадок, коли в тихому омуті чорти водяться. Ви не помітите, як почнете прислухатися до них, відмовляючись від грандіозних планів на користь стабільності.

Якщо не хочете шкодувати про втрачені можливості, поменше спілкуйтеся з цим водяним знаком.

Козеріг

В астрології Сонце є ворогом Сатурна. Це наочно демонструє пара Лев та Козеріг. Спочатку ви будете зачаровані представником вогненної стихії, але потім пошкодуєте про те, що колись з ним познайомилися.

Він переверне ваш внутрішній світ і залишить його у стані безладу.

Водолій

Для вас важлива індивідуальність, яку ви легко можете втратити через Діву. Цей земний знак схильний до критики, тому чужі плани та бажання він розносить у пух і прах.

Для нього ваші ідеї будуть надто креативними, і він усіма силами намагатиметься переконати вас їх не здійснювати.

Риби

Ви звикли зачаровувати інших, але самі станете жертвою чарівності Терезів. Їхня зовнішня відкритість виявиться оманливою.

У спробах завоювати увагу незлочинного представника повітряної стихії вам неодноразово доведеться випробувати емоційні переживання.