Головний секрет грибника: які дерева "полюбляють" різні гриби

Що таке мікориза?

Мікориза - це дивовижне явище, яке робить грибний світ ще цікавішим. Це симбіоз між грибами та корінням дерев, завдяки якому обидві сторони отримують користь.

Дерево забезпечує гриби вуглеводами, необхідними для їхнього росту, а гриб допомагає дереву отримувати воду і поживні речовини, яких воно не могло б досягти власними силами.

Така співпраця між грибами і деревами триває століттями, і саме завдяки мікоризі ми знаємо, під якими деревами краще шукати певні види грибів.

Найсмачніші гриби ростуть під дубами та соснами (фото: Freepik.com)

Які гриби ростуть під якими деревами?

Ось детальний список грибів і дерев, під якими їх варто шукати:

Підосичники - осика. Яскраво-оранжеві капелюшки цих грибів часто зустрічаються під осиками, особливо на узліссях.

- осика. Яскраво-оранжеві капелюшки цих грибів часто зустрічаються під осиками, особливо на узліссях. Білий гриб (боровик) - дуб, сосна, ялина. Король грибів любить рости під великими деревами, особливо в старих лісах.

- дуб, сосна, ялина. Король грибів любить рости під великими деревами, особливо в старих лісах. Підберезники (обабки) - береза. Ці світло-коричневі гриби знаходять своє місце під березами і часто ростуть великими групами.

- береза. Ці світло-коричневі гриби знаходять своє місце під березами і часто ростуть великими групами. Лисички - сосна, дуб. Вони яскраво-жовті і їх легко помітити в хвойних і змішаних лісах.

- сосна, дуб. Вони яскраво-жовті і їх легко помітити в хвойних і змішаних лісах. Маслюки - сосна. Гладенькі, маслянисті капелюшки часто можна побачити під соснами.

- сосна. Гладенькі, маслянисті капелюшки часто можна побачити під соснами. Рижики - ялина, сосна. Помаранчеві гриби люблять хвойні ліси, і ростуть у прохолодних місцях.

- ялина, сосна. Помаранчеві гриби люблять хвойні ліси, і ростуть у прохолодних місцях. Опеньки - дуб, сосна, ялина. Ці гриби з’являються восени великими колоніями на пеньках і коренях дерев.

- дуб, сосна, ялина. Ці гриби з’являються восени великими колоніями на пеньках і коренях дерев. Сироїжки - дуб, береза, сосна. Різнокольорові сироїжки знаходять свій дім під багатьма листяними і хвойними деревами.

- дуб, береза, сосна. Різнокольорові сироїжки знаходять свій дім під багатьма листяними і хвойними деревами. Моховики - сосна, дуб. Їх назва пов’язана з тим, що вони ростуть у мохах біля хвойних і листяних дерев.

- сосна, дуб. Їх назва пов’язана з тим, що вони ростуть у мохах біля хвойних і листяних дерев. Польський гриб - сосна, ялина. Дуже схожий на боровика, цей гриб полюбляє хвойні ліси, особливо темні й вологі місця.

Знайшовши певні дерева, вже можна бути певним, що там можуть бути і гриби (фото: Freepik.com)

Які гриби ростуть не в лісі?

Гриби - це не тільки мешканці лісів! Їх можна знайти навіть на луках, у парках чи городах.

Наприклад, печериці добре почуваються на відкритих просторах, особливо на луках або узліссях. Опеньки часто зустрічаються на старих пнях і навіть у садах, де є вологі умови. А сироїжки можуть з'явитися навіть на трав'яних галявинах у парках.

Тож, не завжди потрібно вирушати в ліс, щоб назбирати кошик смачних грибів - інколи вони ховаються просто під ногами в зовсім несподіваних місцях!