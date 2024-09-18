Головний секрет грибника: які дерева "полюбляють" різні гриби

Грибний сезон - справжня пригода для всіх, хто любить природу і хоче знайти щось смачне та унікальне просто під ногами. Однак, щоб зібрати добрий урожай грибів, важливо знати, де шукати і під якими деревами вони ростуть.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про зв'язок грибів з деревами, що таке мікориза, та про гриби, які можна зустріти не лише у лісі.
Мікориза - це дивовижне явище, яке робить грибний світ ще цікавішим. Це симбіоз між грибами та корінням дерев, завдяки якому обидві сторони отримують користь.
Дерево забезпечує гриби вуглеводами, необхідними для їхнього росту, а гриб допомагає дереву отримувати воду і поживні речовини, яких воно не могло б досягти власними силами.
Така співпраця між грибами і деревами триває століттями, і саме завдяки мікоризі ми знаємо, під якими деревами краще шукати певні види грибів.
Ось детальний список грибів і дерев, під якими їх варто шукати:
Гриби - це не тільки мешканці лісів! Їх можна знайти навіть на луках, у парках чи городах.
Наприклад, печериці добре почуваються на відкритих просторах, особливо на луках або узліссях. Опеньки часто зустрічаються на старих пнях і навіть у садах, де є вологі умови. А сироїжки можуть з'явитися навіть на трав'яних галявинах у парках.
Тож, не завжди потрібно вирушати в ліс, щоб назбирати кошик смачних грибів - інколи вони ховаються просто під ногами в зовсім несподіваних місцях!
Раніше ми писали про 9 правил, які повинен знати кожен грибник, щоб зібрати повний кошик.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області, "Відкритий ліс", Griby.org.ua.