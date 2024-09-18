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Главный секрет грибника: какие деревья "любят" разные грибы

Найти правильное дерево - это уже почти найти сами грибы (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Грибной сезон - настоящее приключение для всех, кто любит природу и хочет найти что-то вкусное и уникальное прямо под ногами. Однако чтобы собрать хороший урожай грибов, важно знать, где искать и под какими деревьями они растут.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о связи грибов с деревьями, что такое микориза, и о грибах, которые можно встретить не только в лесу.

Что такое микориза?

Микориза - это удивительное явление, которое делает грибной мир еще более интересным. Это симбиоз между грибами и корнями деревьев, благодаря которым обе стороны извлекают пользу.

Дерево обеспечивает грибы углеводами, необходимыми для их роста, а гриб помогает дереву получать воду и питательные вещества, которых оно не могло бы достичь своими силами.

Такое сотрудничество между грибами и деревьями длится столетиями, и именно благодаря микоризе мы знаем, под какими деревьями лучше искать некоторые виды грибов.

Самые вкусные грибы растут под дубами и соснами (фото: Freepik.com)

Какие грибы растут под какими деревьями?

Вот подробный список грибов и деревьев, под которыми их следует искать:

  • Подосиновики - осина. Ярко-оранжевые шляпки этих грибов часто встречаются под осинами, особенно на опушках.
  • Белый гриб (боровик) - дуб, сосна, ель. Король грибов любит расти под большими деревьями, особенно в старых лесах.
  • Подберезовики (обабки) - береза. Эти светло-коричневые грибы находят свое место под березами и часто растут большими группами.
  • Лисички - сосна, дуб. Они ярко-желтые и их легко заметить в хвойных и смешанных лесах.
  • Маслята - сосна. Гладкие, маслянистые шляпки часто можно увидеть под соснами.
  • Рыжики - ель, сосна. Оранжевые грибы любят хвойные леса и растут в прохладных местах.
  • Опята - дуб, сосна, ель. Эти грибы появляются осенью крупными колониями на пеньках и корнях деревьев.
  • Сыроежки - дуб, береза, сосна. Разноцветные сыроежки находят свой дом под многими лиственными и хвойными деревьями.
  • Моховики - сосна, дуб. Их название связано с тем, что они растут во мхах у хвойных и лиственных деревьев.
  • Польский гриб - сосна, ель. Очень похож на боровик, этот гриб любит хвойные леса, особенно темные и влажные места.

Обнаружив определенные деревья, уже можно быть уверенным, что там могут быть и грибы (фото: Freepik.com)

Какие грибы произрастают не в лесу?

Грибы - это не только обитатели лесов! Их можно найти даже на лугах, в парках или огородах.

Например, шампиньоны хорошо чувствуют себя на открытых просторах, особенно на лугах или опушках. Опята часто встречаются на старых пнях и даже в садах, где есть влажные условия. А сыроежки могут появиться даже на травяных полянах в парках.

Итак, не всегда нужно отправляться в лес, чтобы собрать корзину вкусных грибов - иногда они прячутся прямо под ногами в совершенно неожиданных местах!

Раньше мы писали о 9 правилах, которые должен знать каждый грибник, чтобы собрать полную корзину.

Читайте также, где можно найти самые вкусные грибы в лесу.

При написании материала использовались следующие источники: сайты Учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Закарпатской области, "Открытый лес", Griby.org.ua.

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Грибы