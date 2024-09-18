Главный секрет грибника: какие деревья "любят" разные грибы

Грибной сезон - настоящее приключение для всех, кто любит природу и хочет найти что-то вкусное и уникальное прямо под ногами. Однако чтобы собрать хороший урожай грибов, важно знать, где искать и под какими деревьями они растут.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о связи грибов с деревьями, что такое микориза, и о грибах, которые можно встретить не только в лесу.
Микориза - это удивительное явление, которое делает грибной мир еще более интересным. Это симбиоз между грибами и корнями деревьев, благодаря которым обе стороны извлекают пользу.
Дерево обеспечивает грибы углеводами, необходимыми для их роста, а гриб помогает дереву получать воду и питательные вещества, которых оно не могло бы достичь своими силами.
Такое сотрудничество между грибами и деревьями длится столетиями, и именно благодаря микоризе мы знаем, под какими деревьями лучше искать некоторые виды грибов.
Вот подробный список грибов и деревьев, под которыми их следует искать:
Грибы - это не только обитатели лесов! Их можно найти даже на лугах, в парках или огородах.
Например, шампиньоны хорошо чувствуют себя на открытых просторах, особенно на лугах или опушках. Опята часто встречаются на старых пнях и даже в садах, где есть влажные условия. А сыроежки могут появиться даже на травяных полянах в парках.
Итак, не всегда нужно отправляться в лес, чтобы собрать корзину вкусных грибов - иногда они прячутся прямо под ногами в совершенно неожиданных местах!
Раньше мы писали о 9 правилах, которые должен знать каждый грибник, чтобы собрать полную корзину.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Закарпатской области, "Открытый лес", Griby.org.ua.